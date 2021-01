Warner encerra marca Esporte Interativo no Brasil, que será rebatizada como TNT Sports

Mudança importante no mercado de televisões esportivas no Brasil. De acordo com o "UOL", a Warnermedia decidiu acabar com a marca Esporte Interativo e rebatizar sua vertente esportiva no país como TNT Sports.

O anúncio deve ser realizado já nos próximos dias e oficializado pela própria empresa da mudança. Assim como no Brasil, a marca TNT Sports já opera em outros países do continente, como a Argentina e o Chile.

Fundado em 2007, o Esporte Interativo teve um crescimento exponencial no mercado brasileiro até 2015, quando foi adquirido pela Turner, que passou a fazer parte do conglomerado da Warner. Ele permaneceu como canal solo até 2018, quando passou a fazer parte da programação da TNT e do Space no Brasil como marca esportiva.

Atualmente, a marca é detentora dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões desde 2015 e vai para seu último ano de contrato. Além disso, ela também transmite partidas de oito clubes do Campeonato Brasileiro.