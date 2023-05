Wanderley Pereira ganha a medalha de prata no Mundial de boxe

O pugilista baiano Wanderley Pereira, de apenas 22 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de boxe masculino realizado em Tashkent, Uzbequistão, na manhã deste sábado (13). O brasileiro disputou a final da categoria até 75 kg contra o cubano Yonelis Hernández, que acabou vencendo todos os três assaltos de maneira unânime pelos cinco árbitros.

O Brasil encerrou o campeonato com duas medalhas: a prata de Pereira e o bronze de Wanderson Oliveira na categoria até 71 kg. Com esse desempenho, o país igualou sua melhor campanha em Mundiais, que aconteceu em 2011, quando Everton Lopes foi campeão e Esquiva Falcão levou a medalha de bronze. Em 2013, Everton repetiu o pódio com um bronze, enquanto Robson Conceição foi vice-campeão no mesmo ano.

