Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vômito, lesões e 'burnout': circuito do tênis expõe desgaste de atletas

Estadão Conteúdo

Na reta final da temporada do tênis, atletas mostram desgaste pelo extenso calendário da modalidade. Nos últimos dias, Jannik Sinner e Francisco Comesaña sofreram com desgaste físico em suas eliminações no Masters de Xangai - com o italiano tendo abandonado a partida contra Tallon Griekspoor. No mesmo torneio, Novak Djokovic foi flagrado vomitando em função do calor e do cansaço em quadra.

Xangai, antes mesmo do início das disputas, foi palco de debates quanto ao calendário da ATP. Nomes como João Fonseca e Carlos Alcaraz desistiram de disputar o torneio, focando na preparação para os últimos torneios da temporada, na Europa. O mesmo ocorreu com Stefanos Tsitsipas, Jack Draper, Arthur Fils e Jack Draper.

O Masters 1000 é a 'ponta do iceberg' após uma temporada em que o número de reclamações dos atletas quanto ao calendário do circuito aumentou. Jakub Mensik, 16º no ranking da ATP, revelou que sofre com problemas físicos dado ao número de jogos na temporada. "Competir na Copa Davis e na Laver Cup depois dos Estados Unidos tem sido difícil; meu corpo sofreu. Isso é inevitável, com uma agenda tão ocupada o ano todo. Acho que joguei demais", disse.

Menos de uma semana antes de abandonar a competição, Sinner havia conquistado o ATP 500 em Pequim. Pelo número de torneios no calendário, não há como haver um descanso maior entre as competições.

Iga Swiatek, em junho, também criticou a forma como o calendário é construído ao longo do ano, e a distribuição dos torneios. "O calendário é super intenso, intenso demais. Não faz sentido precisarmos jogar mais de 20 torneios em um ano", declarou à época. "Às vezes, precisamos disputar WTA 500, por exemplo, já que, se não jogarmos, levamos zero pontos no ranking."

João Fonseca, estrela brasileira no circuito, sofreu com enjoo, mal-estar e desgastes físicos ao longo do ano. Muito antes de desistir da participação no Masters de Xangai, em outubro. "Jogo difícil, acabei passando mal, querendo vomitar. Não sei o que aconteceu, se foi o nervosismo, mas foi só um susto", afirmou, em março, após estreia com vitória sobre Learner Tien, no Miami Open.

Novak Djokovic, já na reta final da carreira, sofreu com os mesmos problemas que colegas de profissão em Xangai. Antes da partida de estreia no Masters 1000, reconheceu que o calendário não é o ideal, mas criticou a postura de outros tenistas, como Carlos Alcaraz. "Reclamamos, mas não investimos o tempo e o esforço necessários para mudar as coisas. É preciso o melhor do mundo (Alcaraz) para se organizar, entender como tudo funciona e fazer mais do que apenas falar em coletivas de imprensa. Sei disso por experiência própria", afirmou.

"Há um forte monopólio na tomada de decisões no tênis, construído ao longo de décadas, e muitas pessoas não querem mudar isso. Os tenistas não estão unidos o suficiente", declarou. O desgaste físico é, muitas vezes, acompanhado do mental. Nomes como Bia Haddad desistiram dessa reta final de temporada para recuperar as energias para o ano seguinte.

"Estou fazendo este post para dividir com vocês que estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente", anunciou a tenista, em setembro. Ao Estadão, Guga concordou com a decisão da tenista, e afirmou que isso pode prolongar a carreira da atleta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tênis

circuito mundial

desgaste
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B

Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso

06.10.25 12h39

Futebol

Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR

Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9).

06.10.25 11h50

Reencontro com a rede

Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça

Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5)

06.10.25 11h36

Círio de Nazaré

Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos

Retirada será realizada presencialmente na secretaria nos dias 8 e 9 de outubro, das 9h às 18h.

06.10.25 11h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira

Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B

06.10.25 8h37

SITUAÇÃO

Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR

O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida

05.10.25 21h07

Futebol

Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão

Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia

06.10.25 9h55

ANÁLISE

'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo

O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano

05.10.25 20h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda