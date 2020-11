Volante Muralha, ex-Flamengo, marca em goleada na Arábia Saudita

Titular do Al Hazem e um dos grandes nome do clube, o volante Muralha, ex-Flamengo, foi um dos destaques da vitória da sua equipe sobre o Al Khaleej por 4 a 2 fora de casa, nesta quarta. O jogador marcou um dos gols e ajudou o grupo a sair com os três pontos, mantendo a sequência positiva na competição.

- Estou muito feliz por ter voltado a marcar. Foi muito importante ter marcado esse ano. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meus números no clube. Espero poder repetir isso nas próximas partidas - disse o jogador.

Ainda de acordo com o jogador, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, a meta do grupo é crescer de produção na temporada.

- Estamos procurando manter uma sequência positiva para crescermos na tabela de classificação da competição. O elenco tem se empenhado muito para isso.