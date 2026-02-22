Vojvoda trata eliminação do Santos como 'aprendizado' e diz ter 'total confiança' em Neymar Estadão Conteúdo 22.02.26 19h52 Após a eliminação para o Grêmio Novorizontino, na tarde deste domingo (22), pelas quartas de final do Paulistão, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a situação do Santos. O comandante afirmou que leva a derrota como um aprendizado para o decorrer da temporada e falou sobre Neymar, que atuou durante os 90 minutos. "Na campanha do Paulistão tivemos diferentes problemas, que fomos solucionando ao decorrer da competição. Jogadores que saíram, jogadores que chegaram. É uma tarefa que foi feita e hoje terminamos com muita tristeza com o que aconteceu na última jogada. É um aprendizado, essa é a terceira vez que acontece". Na coletiva, o treinador argentino relembrou outras duas partidas recentes em que o time foi vazado nos últimos minutos. Contra o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos sofreu o gol da derrota aos 46 minutos do segundo tempo. Contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, levou empate aos 52 da etapa complementar. "Não sei se é falta de concentração. Eu conversei com os jogadores hoje. Não quero sofrer gols nos últimos três ou quatro minutos. Hoje a partida estava praticamente fechada, mas recebemos uma bola na área e complicou tudo. Não fechamos quando tínhamos de fechar e não defendemos a última bola. Somos todos responsáveis e eu sou o primeiro". Questionado sobre a atuação de Neymar na partida, Juan Pablo Vojvoda demonstrou confiança no atleta e afirmou que o camisa 10 vai ajudar o alvinegro e a Seleção Brasileira durante a temporada. "Neymar está muito bem fisicamente, está completando todos os treinos e hoje permaneceu os 90 minutos pela primeira vez no ano. Eu, sinceramente, confio muito nele. O jogo dele vai evoluir a cada partida. Ele vai estimular os outros jogadores e a ele mesmo para alcançar os objetivos, seja no Santos ou na Seleção". Fora do estadual, a equipe da Baixada Santista retorna a campo na próxima quinta-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro. O time tenta sair da zona de rebaixamento e vai em busca da primeira vitória no campeonato nacional contra o Vasco, em partida que acontece na Vila Belmiro, às 19h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Vojvoda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56