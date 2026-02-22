Vojvoda trata eliminação do Santos como 'aprendizado' e diz ter 'total confiança' em Neymar

Após a eliminação para o Grêmio Novorizontino, na tarde deste domingo (22), pelas quartas de final do Paulistão, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a situação do Santos. O comandante afirmou que leva a derrota como um aprendizado para o decorrer da temporada e falou sobre Neymar, que atuou durante os 90 minutos.

"Na campanha do Paulistão tivemos diferentes problemas, que fomos solucionando ao decorrer da competição. Jogadores que saíram, jogadores que chegaram. É uma tarefa que foi feita e hoje terminamos com muita tristeza com o que aconteceu na última jogada. É um aprendizado, essa é a terceira vez que acontece".

Na coletiva, o treinador argentino relembrou outras duas partidas recentes em que o time foi vazado nos últimos minutos. Contra o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos sofreu o gol da derrota aos 46 minutos do segundo tempo. Contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, levou empate aos 52 da etapa complementar.

"Não sei se é falta de concentração. Eu conversei com os jogadores hoje. Não quero sofrer gols nos últimos três ou quatro minutos. Hoje a partida estava praticamente fechada, mas recebemos uma bola na área e complicou tudo. Não fechamos quando tínhamos de fechar e não defendemos a última bola. Somos todos responsáveis e eu sou o primeiro".

Questionado sobre a atuação de Neymar na partida, Juan Pablo Vojvoda demonstrou confiança no atleta e afirmou que o camisa 10 vai ajudar o alvinegro e a Seleção Brasileira durante a temporada.

"Neymar está muito bem fisicamente, está completando todos os treinos e hoje permaneceu os 90 minutos pela primeira vez no ano. Eu, sinceramente, confio muito nele. O jogo dele vai evoluir a cada partida. Ele vai estimular os outros jogadores e a ele mesmo para alcançar os objetivos, seja no Santos ou na Seleção".

Fora do estadual, a equipe da Baixada Santista retorna a campo na próxima quinta-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro. O time tenta sair da zona de rebaixamento e vai em busca da primeira vitória no campeonato nacional contra o Vasco, em partida que acontece na Vila Belmiro, às 19h.