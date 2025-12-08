Vojvoda promete reconstrução e pede permanência de Neymar: 'O Santos precisa dele'

O técnico Juan Pablo Vojvoda deixou a Vila Belmiro com um claro sentimento de alívio após garantir a permanência do Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da missão cumprida, o treinador enfatizou que não há espaço para celebração, mas sim a convicção de que o clube precisa reencontrar seu tamanho e iniciar uma reconstrução focada no planejamento para 2026.

A vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro encerrou uma temporada marcada por constante tensão. Vojvoda destacou que o resultado serviu para finalizar um ano desafiador, sem que o placar em si representasse um motivo de festa, mas sim o fim de um período de grande pressão sobre o elenco e a instituição.

Em suas declarações, Vojvoda revelou conversas constantes com o craque Neymar, que atuou no sacrifício e precisará passar por cirurgia após o término da temporada. Apesar de sua dedicação, a continuidade de Neymar no clube em 2026 é incerta, um ponto crucial para o planejamento futuro.

O Futuro de Neymar

"Precisamos dele, o clube precisa. Neymar e Santos representam muita coisa. Mas vamos deixá-lo descansar", afirmou Vojvoda, ressaltando o compromisso do camisa 10 mesmo diante das limitações físicas. O treinador sublinhou a importância do jogador, enquanto o clube define as próximas etapas de sua recuperação e possível permanência.

O Impacto Emocional e a Torcida

Vojvoda também abordou o impacto emocional de uma campanha repleta de pressão. "Há jogadores que nunca lutaram contra o rebaixamento. Neymar lutando contra isso? Não conhecia. Foram meses muito difíceis", disse. Ele fez questão de lembrar a diferença que a torcida fez nos momentos cruciais: "Durante 90 minutos, a Vila sempre respondeu".

Reconstrução Coletiva e Organização

O treinador evitou personalizar críticas, defendendo uma reconstrução coletiva no Santos. Para ele, o trabalho não começa do zero. "Não são só cinco meses meus. Não quer dizer que tudo que veio antes estava ruim. Se algo funciona, precisa continuar. É preciso humildade para ouvir, dialogar e integrar as áreas", afirmou, reforçando que a evolução depende diretamente de organização interna.

A Base como Prioridade

Vojvoda defendeu que a retomada do protagonismo passe pela base, tradição histórica do clube. "Se queremos planejar o futuro, precisamos começar pela estrutura e pela formação. Santos viveu momentos difíceis, mas vejo gente preocupada em tirar o clube dessa situação", disse. Ele valorizou a união institucional durante a reta final do campeonato, fator importante para a permanência.

Com o risco de rebaixamento afastado, o Santos inicia agora um processo decisivo de planejamento para 2026. Esta etapa inclui a definição do elenco, o estabelecimento de novas prioridades e, principalmente, a resolução sobre o futuro de Neymar no clube.