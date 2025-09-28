Capa Jornal Amazônia
Vojvoda lamenta empate com Bragantino cedido após escanteio: 'Futebol também tem bola parada'

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos encara na próxima rodada do Brasileiro o Grêmio

Estadão Conteúdo

O técnico do Santos, o argentino Juan Pablo Vojvoda, lamentou o modo como o RB Bragantino chegou ao gol de empate em 2 a 2 neste domingo em Bragança Paulista. "Conseguimos virar o jogo, mas não tivemos essa força para manter o resultado", afirmou Vojvoda.

No momento que em o Santos, que terminou o primeiro tempo com desvantagem de 1 a 0, era melhor em campo e tinha a vantagem no placar, o Bragantino chegou ao empate após uma cobrança de escanteio. "Fizemos uma boa primeira parte e tivemos uma segunda difícil. Conseguimos virar, mas futebol também tem bola parada e deveríamos defender melhor", disse o técnico do Santos. O empate aconteceu após Jhon Jhon cobrar escanteio para Pedro Henrique, que subiu sozinho e desviou de cabeça no canto esquerdo de Gabriel Brazão.

Vojvoda, que acumula uma vitória e três empates no comando do Santos, afirmou que decidiu promover a estreia do atacante argelino Brahimi após uma "boa semana de treinos" do jogador. "Quis dar minutagem para ele. Ele precisa se adaptar a tudo", disse o técnico.

O técnico elogiou o Bragantino pela qualidade na posse de bola e força física. "Tivemos força para empatar e virar o jogo, mas fica a sensação de que não soubemos defender a bola parada. Isso é o futebol", completou Vojvoda.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos encara na próxima rodada do Brasileiro o Grêmio. O jogo pela 26ª rodada acontece na Vila Belmiro, na quarta-feira.

