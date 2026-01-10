Capa Jornal Amazônia
Vojvoda elogia Gabigol na reestreia no Santos: 'Tem estrela especial em jogos importantes'

Estadão Conteúdo

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, classificou o atacante Gabigol como uma estrela especial após a vitória de virada sobre o Novorizontino por 2 a 1 neste sábado na Vila Belmiro na estreia do time no Campeonato Paulista. "É um jogador que tem experiência no futebol internacional, ganhador, que tem estrela especial em jogos importantes", afirmou o técnico sobre o atacante, autor do gol de empate do Santos.

Vojvoda afirmou que o atacante recém-contratado conseguiu se entrosar rapidamente com o grupo e que vai ser importante para o desenvolvimento dos jovens jogadores do elenco. "Na primeira partida ele colocou foco e conseguiu o gol. Os jovens são jogadores que sempre abraçam jogadores que já viveram essa experiência há 10, 12 anos", completou o técnico.

Questionado sobre a futura parceria de Gabigol com Neymar, que está se recuperando de uma artroscopia no joelho esquerdo, o técnico fez um jogo de palavras e disse que não quer que eles dividam a responsabilidade. "Eu quero o máximo de Neymar e quero o máximo de Gabigol. Não quero que eles dividam, mas que somem ou multipliquem", disse Vojvoda. "Cabe à comissão técnica encontrar mecanismos para que eles rendam o máximo."

Gabigol disse ter ficado satisfeito com gol na reestreia no Santos. "O atacante sempre espera isso. A vitória era mais importante do que o gol em si, mas quando você junta as duas coisas fica ainda melhor", afirmou o atacante na saída do campo. "Estreia em casa, com vitória, com gol e com a família todinha aí. Uma semana só de treino é muito complicado, muito calor, mas precisávamos dessa vitória em casa."

O Santos terminou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0, mas dominou a partida até a pausa para hidratação. "Fizemos bons 25 minutos. Criamos finalizações, um gol impedido, pressão na perda de bola. Depois da parada, o adversário faz o gol e isso afetou o time por seis ou sete minutos", afirmou Vojvoda. "No segundo tempo mudamos um jogador, continuamos insistindo para criar chances de gol, conseguimos empate e a virada nos últimos minutos."

Na análise do treinador, a virada foi merecida pela produção do time. "Sofremos com a transição contra um bom time da Série B", afirmou Vojvoda, ressaltando o pouco tempo de treino do time e mais uma vez elogiando o novo camisa 9 do time. "Gabriel encaixou bem, é um jogador determinante dentro da área e demonstrou isso hoje."

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Gabigol

Vojvoda
Esportes
