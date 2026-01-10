Vojvoda elogia Gabigol na reestreia no Santos: 'Tem estrela especial em jogos importantes' Estadão Conteúdo 10.01.26 19h52 O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, classificou o atacante Gabigol como uma estrela especial após a vitória de virada sobre o Novorizontino por 2 a 1 neste sábado na Vila Belmiro na estreia do time no Campeonato Paulista. "É um jogador que tem experiência no futebol internacional, ganhador, que tem estrela especial em jogos importantes", afirmou o técnico sobre o atacante, autor do gol de empate do Santos. Vojvoda afirmou que o atacante recém-contratado conseguiu se entrosar rapidamente com o grupo e que vai ser importante para o desenvolvimento dos jovens jogadores do elenco. "Na primeira partida ele colocou foco e conseguiu o gol. Os jovens são jogadores que sempre abraçam jogadores que já viveram essa experiência há 10, 12 anos", completou o técnico. Questionado sobre a futura parceria de Gabigol com Neymar, que está se recuperando de uma artroscopia no joelho esquerdo, o técnico fez um jogo de palavras e disse que não quer que eles dividam a responsabilidade. "Eu quero o máximo de Neymar e quero o máximo de Gabigol. Não quero que eles dividam, mas que somem ou multipliquem", disse Vojvoda. "Cabe à comissão técnica encontrar mecanismos para que eles rendam o máximo." Gabigol disse ter ficado satisfeito com gol na reestreia no Santos. "O atacante sempre espera isso. A vitória era mais importante do que o gol em si, mas quando você junta as duas coisas fica ainda melhor", afirmou o atacante na saída do campo. "Estreia em casa, com vitória, com gol e com a família todinha aí. Uma semana só de treino é muito complicado, muito calor, mas precisávamos dessa vitória em casa." O Santos terminou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0, mas dominou a partida até a pausa para hidratação. "Fizemos bons 25 minutos. Criamos finalizações, um gol impedido, pressão na perda de bola. Depois da parada, o adversário faz o gol e isso afetou o time por seis ou sete minutos", afirmou Vojvoda. "No segundo tempo mudamos um jogador, continuamos insistindo para criar chances de gol, conseguimos empate e a virada nos últimos minutos." Na análise do treinador, a virada foi merecida pela produção do time. "Sofremos com a transição contra um bom time da Série B", afirmou Vojvoda, ressaltando o pouco tempo de treino do time e mais uma vez elogiando o novo camisa 9 do time. "Gabriel encaixou bem, é um jogador determinante dentro da área e demonstrou isso hoje." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Gabigol Vojvoda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 REFORÇO Patrick de Paula se incomoda com pergunta sobre reencontrar futebol no Remo:'Não desaprendi a jogar' Questionado se a ida ao Leão seria uma tentativa de “reencontrar” o futebol que o projetou nacionalmente, o jogador foi direto e demonstrou certo incômodo com a abordagem 09.01.26 19h56 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31