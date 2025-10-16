Capa Jornal Amazônia
Vojvoda celebra 'melhor jogo' do Santos e elogia torcida em vitória de 'altíssimo nível'

Estadão Conteúdo

A vitória do Santos sobre o Corinthians foi o melhor jogo do time sob comando de Juan Pablo Vojvoda. A análise é do próprio treinador argentino, que elogiou o time e a torcida santista na Vila Belmiro.

"A estratégia e a parte tática são importantes, mas o principal é a atitude, agressividade, jogadores contagiados, apoio da torcida. Futebol tem tática, mas, muita vezes, ganhar ou perder têm outras coisas tão importantes quanto tática", comentou.

Na mesma toada, ele destacou a vontade dos santistas. "Parabenizo a cada um dos meus jogadores, a todo o elenco, os que não participaram, mas treinam bem. Estou muito grato com a torcida, o recebimento foi muito bom. Nos emocionou. Precisamos da torcida, estávamos em um momento difícil", analisou.

Apesar da vitória, o Santos permanece em 16º lugar, com 31 pontos, mas abriu seis de vantagem para o Vitória, a primeira equipe na zona de rebaixamento. As duas equipes se enfrentam na Vila Belmiro apenas na segunda-feira no encerramento da 29ª rodada.

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Santos FC

Juan Pablo Vojvoda
.
