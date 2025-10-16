Vojvoda celebra 'melhor jogo' do Santos e elogia torcida em vitória de 'altíssimo nível' Estadão Conteúdo 16.10.25 10h17 A vitória do Santos sobre o Corinthians foi o melhor jogo do time sob comando de Juan Pablo Vojvoda. A análise é do próprio treinador argentino, que elogiou o time e a torcida santista na Vila Belmiro. "A estratégia e a parte tática são importantes, mas o principal é a atitude, agressividade, jogadores contagiados, apoio da torcida. Futebol tem tática, mas, muita vezes, ganhar ou perder têm outras coisas tão importantes quanto tática", comentou. Na mesma toada, ele destacou a vontade dos santistas. "Parabenizo a cada um dos meus jogadores, a todo o elenco, os que não participaram, mas treinam bem. Estou muito grato com a torcida, o recebimento foi muito bom. Nos emocionou. Precisamos da torcida, estávamos em um momento difícil", analisou. Apesar da vitória, o Santos permanece em 16º lugar, com 31 pontos, mas abriu seis de vantagem para o Vitória, a primeira equipe na zona de rebaixamento. As duas equipes se enfrentam na Vila Belmiro apenas na segunda-feira no encerramento da 29ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Juan Pablo Vojvoda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 Carlos Ferreira Leão e a arrancada que não foi planejada 16.10.25 10h32 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49