Vojvoda aceita cobranças, pede para torcida 'acreditar', mas sequência do Santos é complicada

O torcedor santista tinha tudo para acordar aliviado nesta terça-feira. Um triunfo diante do Vitória na véspera e a equipe abriria seis pontos da faixa de degola. Ocorre que nada deu certo na Vila Belmiro, o time perdeu por 1 a 0 e agora só escapa da queda atualmente por ter ganho um jogo a mais que os baianos (8 a 7). O santista protestou, mostrou sua indignação e Vojvoda aceitou as cobranças. Mas pediu que "acreditem", apesar da complicada reta final de jogos.

Restando 10 partidas no Brasileirão, o Santos terá seis compromissos com os cinco primeiros colocados, além de duras visitas contra Internacional e Juventude. Os dois jogos em tese mais "fáceis" seriam na Vila Belmiro, contra dois integrantes da zona de rebaixamento, o Fortaleza (de quem perdeu em casa e caiu em 2023) e o Sport.

Após perder o confronto direto da "paz", a torcida chamou o time de "sem vergonha", vaiou bastante o elenco e, sobretudo, o atacante Guilherme, e cobrou "respeito" com a camisa do clube. Dando razão aos protestos, Vojvoda não escondeu seu descontentamento após a partida com o Vitória, na qual o time não repetiu a grande atuação dos 3 a 1 sobre o Corinthians.

"A decepção é por ter deixado escapar uma oportunidade de subir na tabela diante de um adversário direto. A minha principal frustração é não ter conseguido a vitória em casa", lamentou o técnico após o jogo. Mas não condenou a apresentação do elenco e pediu voto de confiança das arquibancadas - há algum tempo que o grupo exalta a torcida e clama por sua ajuda.

"O torcedor tem de acreditar. Não vi um time apático, ele correu e buscou o jogo. Na semana passada (contra o Corinthians) não tivemos posse de bola e melhoramos. Agora tivemos a bola e não criamos muitas chances de gol", frisou. "O adversário encontrou o gol em um erro nosso e passou a ter mais espaços."

Mesmo defendendo seus comandados, Vojvoda sabe da dura missão que tem pela frente. O Santos pode, inclusive, ser decisivo na luta pelo título e pelas vagas na Libertadores. O caminho espinhoso começa no domingo, com visita indigesta ao atual campeão Botafogo, quinto colocado e buscando vaga no G-4. Zé Rafael cumpre suspensão.

Depois, o time encara os fantasmas de receber o Fortaleza, do qual bastava ganhar na rodada final de 2023 para se manter na elite e acabou frustrando a Vila Belmiro com derrota e uma sofrida queda. Será mais um compromisso direto antes de encarar os melhores times da atualidade.

Serão dois jogos com o líder Palmeiras, um adiado do primeiro turno, com ida ao Rio para encarar o segundo colocado Flamengo entre eles e depois tendo no caminho o surpreendente e bem armado Mirassol. Alívio após esses jogos? Nada disso. Depois da série insana, o Santos ainda visita o Internacional, em crescimento com Ramón Díaz. Sport e Juventude seriam Amis dois duelos contra a degola até despedida frente ao terceiro colocado Cruzeiro.

CONFIRA OS JOGOS DO SANTOS:

Botafogo no Rio(derrota por 1 a 0 na Vila Belmiro no 1º turno) Fortaleza (virou no último lance no Castelão, por 3 a 2) Palmeiras no Allianz (não se enfrentaram ainda) Flamengo no Maracanã (levou enorme sufoco, mas Neymar definiu o 1 a 0 no fim) Palmeiras na Vila (jogo adiado do primeiro turno) Mirassol (foi facilmente batido por 3 a 0 no interior do estado) Internacional no Beira-Rio (levou 2 a 1 em seus domínios) Sport (empate por 2 a 2 no Recife após sair em desvantagem de 2 a 0) Juventude (ganhou por 3 a 1 em show de Neymar no Morumbi) Cruzeiro (surpreendeu no Mineirão com virada por 2 a 1 e gol aos 44 do 2º tempo)