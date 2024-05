VNL Masculino onde assistir Brasil x Cuba hoje (21/05)

A Liga das Nações Masculina de Vôlei 2024 (VNL) começa nesta terça-feira (21) para o Brasil com um grande teste para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A seleção comandada por Bernardinho, que retorna ao comando após o ouro na Rio 2016, enfrenta Cuba no Maracanãzinho, às 21h, em partida que será transmitida pelo Sportv2 e VBTV.

Com a vaga olímpica já garantida, o técnico Bernardinho aproveitará a VNL para observar novos jogadores e testar novas táticas. A lista de convocados para a estreia já indica as mudanças: o ponteiro Honorato será utilizado como líbero.

Do outro lado da quadra, Cuba chega com força total em busca da sua vaga nos Jogos Olímpicos. A VNL é importante para as equipes que ainda brigam pela classificação, pois distribui pontos para o ranking mundial, que definirá cinco dos 12 participantes de Paris.

Além de Cuba, a seleção brasileira terá como adversárias diretas na primeira etapa da Liga das Nações, que acontece no Rio de Janeiro de 21 a 26 de maio, Argentina, Sérvia e Itália. Alemanha, Estados Unidos, Japão, Polônia, Canadá e França já garantiram vaga para Paris.

Quais são os horários e os jogos de hoje da VNL?

Bulgária x França - 11h

Turquia x Canadá - 14h

Argentina x Japão - 17h30

Brasil x Cuba - 21h

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da VNL?

Algumas partidas da VNL 2024 serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.