VNL Masculino: Após vitória sobre a Argentina, veja onde assistir Brasil x Sérvia hoje (24/05)

O Brasil finalmente engatou na Liga das Nações Masculina de Vôlei 2024 (VNL) e superou a Argentina de virada, por 3 sets a 2 (25/13, 20/25, 19/25, 25/23 e 15/11), na noite desta quinta-feira (23). A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou a vitória no tie-break, em um jogo acirrado. Agora, a equipe se prepara para enfrentar a Sérvia nesta sexta-feira (24), às 21h, no Maracanãzinho.

Com a vaga olímpica já garantida, o técnico Bernardinho, que retorna ao comando após o ouro na Rio 2016, aproveita a VNL para observar novos jogadores e testar novas táticas. A lista de convocados para a estreia já indicava mudanças: o ponteiro Honorato será utilizado como líbero até o final da competição.

Como foi o jogo?

O Brasil começou o jogo dominando o primeiro set, com um placar elástico de 25 a 13. No segundo set, a Argentina reagiu e empatou o confronto, vencendo por 25 a 20. O terceiro set foi ainda mais equilibrado, com a Argentina levando a melhor por 25 a 19.

Precisando da vitória, o Brasil voltou a jogar bem no quarto set e empatou o duelo, vencendo por 25 a 23. No tie-break, a seleção brasileira se mostrou mais eficiente e fechou o placar em 15 a 11, garantindo a primeira vitória na competição.

O destaque da equipe brasileira foi o oposto Darlan, destaque da SMV, que anotou 20 pontos, sendo 18 de ataque. O ponteiro Lucarelli também teve boa atuação, com 17 pontos, sendo 3 aces. Com a vitória, o Brasil se recupera da derrota para Cuba na estreia da VNL e assume a 10ª colocação na tabela, com 2 pontos. Já a Argentina segue na 12ª posição, com apenas 1 ponto.

Quais são os horários e os jogos de hoje da VNL?

Bulgária x Canadá - 8h

França x Estados Unidos - 11h

Holanda x Polônia - 14h

Cuba x Japão - 14h

Irã x Itália - 17h30

Brasil x Sérvia - 21h

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da VNL?

Algumas partidas da VNL 2024 serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)