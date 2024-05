VNL Feminina: horário e onde assistir Brasil x Holanda ao vivo (30/05)

Após uma vitória apertada contra o Japão por 3 sets a 2, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei entra em quadra nesta quinta-feira (30), às 8h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Holanda pela segunda rodada da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) 2024. A partida será realizada em Macau, na China, e terá transmissão ao vivo do Sportv 2 e do Volleyball TV.

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, SFV busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018. Após quatro vitórias na primeira semana, o Brasil se encontra na vice-liderança da tabela geral da Liga das Nações, atrás apenas da Polônia por um ponto. Uma vitória contra a Holanda pode colocar o Brasil na liderança da competição novamente.

VEJA MAIS

Com um rendimento de 100% até o momento, a equipe comandada por Zé Roberto ostenta cinco vitórias em cinco jogos e busca se manter invicta na competição. Para o duelo contra a Holanda, o técnico decidiu continuar com a formação titular que venceu o Japão. A equipe conta com nomes como a da capitã Gabi Guimarães, que liderou o ataque na última partida com 24 pontos, e Thaisa Daher, que retornou de lesão e marcou 11 pontos em sua estreia na VNL.

Um dos pontos altos da partida será a disputa entre Carolana, central brasileira, e Anne Bujis, ponteira da Holanda. As duas atletas, que estão juntas desde 2016 e casadas desde 2023, jogam juntas no Praia Clube e se enfrentarão em quadra defendendo seus países. A rivalidade das duas nas partidas de seleções sempre diverte os torcedores da SFV.

As brasileiras já estão classificadas para as Olimpíadas de Paris 2024, mas buscam coroar a temporada com o título inédito da VNL.

Quais são os horários e os jogos de quinta-feira (30) da VNL Feminina?

República Dominicana x Itália - 1h30

França x Japão - 5h

Brasil x Holanda - 8h30

Coreia do Sul x Polônia - 14h30

Canadá x Alemanha - 18h

Sérvia x Turquia - 21h30

Onde assistir ao vivo os jogos da VNL?

Algumas partidas da VNL 2024 serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)