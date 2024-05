VNL Feminina: Brasil vence Japão no tie-break e assume a liderança na tabela; veja como foi o jogo

Em um jogo eletrizante que durou mais de duas horas, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou o Japão por 3 sets a 2, com parciais de 24/26, 26/24, 19/25, 25/20 e 15/11, na manhã desta terça-feira (28), pela segunda rodada da Liga das Nações (VNL) 2024, em Macau, na China. Com a vitória, as brasileiras assumem a liderança da competição, com 14 pontos.

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a SFV busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018. Após cinco vitórias consecutivas, o Brasil mantém a invencibilidade na Liga das Nações.

Como foi o jogo?

A partida foi marcada pela grande alternância de placares e pela garra das duas equipes. O Japão começou melhor e levou o primeiro set por 26 a 24. No segundo, as brasileiras reagiram e empataram o jogo com um placar de 26 a 24. Já o terceiro set foi o mais equilibrado, com as equipes trocando pontos até o final, com o Japão vencendo por 25 a 19.

No quarto set, a Seleção Brasileira voltou a dominar e venceu por 25 a 20, levando o jogo para o tie-break. No set decisivo, as brasileiras mostraram mais concentração e garra, vencendo por 15 a 9 e garantindo a vitória suada.

Apesar do resultado positivo, a equipe brasileira teve dificuldades para conter a principal pontuadora japonesa, Sarina Koga, que anotou 29 pontos na partida. Do lado brasileiro, a capitã Gabi Guimarães foi a maior pontuadora, com 24 pontos.

Quando é o próximo jogo?

Com o resultado positivo, a seleção brasileira feminina volta à quadra na quinta-feira (30), às 8h30, para enfrentar a Holanda, em busca de mais uma vitória na VNL 2024. Os jogos da segunda semana da competição estão sendo realizados em Macau, na China.

Algumas partidas da Liga das Nações serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)