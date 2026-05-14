Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil

Vitória x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Rubro-Negro carioca joga pelo empate para garantir a classificação. O Vitória precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para avançar no tempo normal.

O Leão da Barra vive bom momento, está invicto há quatro partidas e aposta no apoio da torcida no Barradão para buscar a virada. Já o Flamengo deve fazer mudanças na equipe por conta da sequência intensa de jogos, mas chega em vantagem e com elenco qualificado.

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Vitória x Flamengo: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem de Vitória x Flamengo

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

FICHA TÉCNICA

Vitória x Flamengo

Copa do Brasil

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 21h30