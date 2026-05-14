Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil Vitória e Flamengo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 14.05.26 20h30 Vitória e Flamengo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Gilvan de Souza/Flamengo) Vitória x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Rubro-Negro carioca joga pelo empate para garantir a classificação. O Vitória precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para avançar no tempo normal. O Leão da Barra vive bom momento, está invicto há quatro partidas e aposta no apoio da torcida no Barradão para buscar a virada. Já o Flamengo deve fazer mudanças na equipe por conta da sequência intensa de jogos, mas chega em vantagem e com elenco qualificado. VEJA MAIS Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões Flamengo vence o Grêmio fora de casa e encosta no líder Palmeiras antes de confronto direto Vitória x Flamengo: prováveis escalações Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura. Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Técnico: Leonardo Jardim. Arbitragem de Vitória x Flamengo Árbitro: Raphael Claus (SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Daniel Nobre Bins (RS) FICHA TÉCNICA Vitória x Flamengo Copa do Brasil Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA) Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo vitória copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30