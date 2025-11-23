Vitória vence Sport e empurra o Santos para a zona do rebaixamento do Brasileirão Estadão Conteúdo 23.11.25 21h02 O Vitória conquistou um resultado fundamental na luta contra o rebaixamento, ao derrotar o Sport por 3 a 1 neste domingo, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo dentro da zona de descenso, o time baiano foi superior desde os minutos iniciais e construiu uma vitória que o tira provisoriamente do Z-4. Com o triunfo, o Vitória alcançou 39 pontos, subiu para a 16ª posição e empurrou o Santos para a zona de rebaixamento, com 37. O time santista ainda não entrou em campo na rodada. O Sport permaneceu com 17 pontos e segue na última colocação, com o rebaixamento á Série B confirmado antecipadamente. O primeiro tempo teve amplo domínio do Vitória, que controlou o ritmo e empilhou oportunidades antes mesmo de abrir o placar. Baralhas, Cantalapiedra, Erick e Ronald finalizaram com perigo logo nos primeiros dez minutos, mostrando a postura agressiva da equipe. A recompensa veio quando Baralhas arriscou da entrada da área e a bola desviou em Luan Cândido, tirando Caíque França da jogada. Pouco depois, Cantalapiedra ampliou ao receber lançamento na segunda trave e finalizar de primeira. O Sport demorou a reagir e criou pouco, mas encontrou seu gol em uma jogada construída pela direita. Matheuzinho alcançou a linha de fundo e cruzou para Pablo finalizar rasteiro no canto, diminuindo antes do intervalo. Na etapa final, o Vitória marcou logo aos dois minutos e voltou a controlar completamente o confronto. Renato Kayzer recebeu pela direita, avançou em diagonal e finalizou de fora da área. A bola desviou em Rafael Thyere e entrou no canto direito, sem chances para Caíque França. Com a vantagem ampliada, o time baiano administrou o ritmo e ainda criou outras boas chegadas, como o chute colocado de Cantalapiedra que passou perto da trave e a cobrança de falta de Camutanga que saiu com perigo. O Sport, por outro lado, não encontrou espaços para reagir e praticamente não ameaçou o gol de Thiago Couto. Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Mirassol no sábado, às 16h, no Barradão, em mais um confronto crucial para a permanência. O Sport volta a campo na sexta-feira, às 21h30, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. FICHA TÉCNICA SPORT 1 X 3 VITÓRIA SPORT - Caique França; Matehus Alexandre, rafael Thierry, Ramon Menezes (Keyvson), Luan Cândido, Lucas Kal (Sergio Oliveira), Rivera ( Adriel), Lucas Lima, Leo Pereira (Chrystian Barletta), Romarinho (Matheusinho) e Pablo. Técnico: Cesar Lucena. VITÓRIA - Thiago Couto; Raul Caceres, Edu, Camutange e Lucas Halter; Ramon, Baralhas (Dudu), Ronald (Ricardo Ryyler), Cantalapiedra Matheuzinho; Erick (Lucas Braga) e Renzo Lopez (Renato Kayser)Técnico: Jair Ventura. GOLS - Baralhas, aos 13, Cantalapiedra, aos 15 e Pablo, aos 29 do primeiro tempo e Renato Kayser, aos 2 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Keyvon e Rivera (Sport); Erick (Vitória). ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). RENDA - R$ R$ 104.475,00. PÚBLICO - 3.813 torcedores. LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE). 