Vitória SC x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/05) pela Liga Portugal

Vitória de Guimarães x Sporting disputam hoje, sábado (17/05), a 34ª rodada da Liga Portugal. O jogo ocorrerá às 14h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Vitória SC x Sporting ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Em Portugal, o jogo será transmitido pelo Sport TV1 e Sport TV Multiscreen.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sporting vive excelente fase na temporada e chega à rodada final empatado com o Benfica, ambos com 79 pontos, em disputa direta pelo título. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos e precisa vencer para manter as chances de ser campeã. Para o duelo, o técnico Rui Borges terá os desfalques de Hjulmand e Daniel Bragança, lesionados, mas pode contar com os retornos de Nuno Santos e João Simões, que evoluíram na recuperação.

Já o Vitória SC chega em clima instável, com três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Na rodada anterior, perdeu em casa para o Farense por 2 a 1. O técnico Luís Freire não poderá contar com Handel, Filipe Relvas e Samu, todos no departamento médico.

VEJA MAIS

Vitória SC x Sporting: prováveis escalações

Vitória: Varela; Miguel Maga, Borevkovic, Villanueva, João Mendes; Mukendi, Tiago Silva, Nuno Santos, Gustavo Silva, João Mendes; Jesús Ramírez. Técnico: Luís Freire

Sporting: Rui Silva; Quaresma, Diomandé, Gonçalo Inácio; Debast, Morita, Catamo, Maxi Araújo; Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Gyokeres. Técnico: Rui Borges

FICHA TÉCNICA

Vitória de Guimarães x Sporting

Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: sábado, 17 de maio de 2025, às 14h (de Brasília)