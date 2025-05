Freiburg x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pela Bundesliga

Eintracht x Freiburg disputam hoje, sábado (17/05), a 34ª rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 10h30 (horário de Brasília), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Frankfurt x Freiburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A partida coloca frente a frente o 3º e o 4º colocados da tabela. O Freiburg chega para a rodada final ocupando a 4ª colocação, com chances reais de garantir a vaga direta na próxima Liga dos Campeões da UEFA. A equipe aposta no equilíbrio entre defesa sólida e meio-campo eficiente para tentar superar o adversário em casa.

Do outro lado, o Eintracht Frankfurt está em 3º lugar, também buscando consolidar sua posição no G4 da Bundesliga. Com um elenco forte e opções ofensivas de qualidade, o time comandado por Dino Toppmöller aposta na experiência e talento para sair com os três pontos mesmo atuando fora de casa.

Frankfurt x Freiburg: prováveis escalações

Eintracht: Kevin Trapp; Rasmus Kristensen, Arthur Theate, Robin Koch, Donny Brown; Ellyes Skhiri, Hugo Larsson, Lucas Tuta; Mario Götze, Hugo Ekitike, Jean-Mattéo Bahoya. Técnico: Dino Toppmöller.

Freiburg: Florian Müller; Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Makengo; Maximilian Eggestein, Osterhage; Ritsu Doan, Lucas Höler, Vincenzo Grifo; Junior Amadu. Técnico: Christian Streich.

FICHA TÉCNICA

Eintracht Frankfurt x Freiburg

Bundesliga

Local: Europa-Park-Stadion, Freiburg, Alemanha

Data/Horário: Sábado, 17 de maio de 2025, às 10h30 (de Brasília)