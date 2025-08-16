Vitória leva empate no fim do Juventude e completa cinco jogos sem vencer no Brasileiro Estadão Conteúdo 16.08.25 21h03 Na briga contra o rebaixamento, Vitória e Juventude empataram por 2 a 2, neste sábado, no Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate pode até ter sido justo, porém, teve sabor de derrota para o time baiano, que vencia por 2 a 0, com gols de Renato Kayzer, e sofreu o gol de empate aos 54 minutos do segundo tempo, num pênalti cobrado pelo experiente meia Nenê. Sem vencer há cinco jogos, o Vitória ainda está na incômoda 16ª posição, com 19 pontos. Apesar da reação em campo, o Juventude continua dentro da zona de queda, com 15 pontos, em 18º lugar. Deixou para trás o Fortaleza, também com 15, porém, com menos vitórias - 3 a 4. O Sport, virtual rebaixado, é o lanterna com 10 pontos em 18 jogos disputados. Este jogo marcou o reencontro do time baiano com o técnico Thiago Carpini, agora dirigindo o time gaúcho. O técnico Fábio Carille pediu 'energia' aos jogadores do Vitória nos primeiros minutos e, na pressão, quase que abriu o placar com Renato Kayzer, bloqueado pelo goleiro Jandrei, emprestado pelo São Paulo, e estreando no Juventude. Isso aconteceu aos dois minutos. Três minutos depois, o zagueiro Cipriano cometeu falta em cima de Osvaldo e acabou expulso por ser o último jogador e porque a bola iria em direção ao gol. A partir daí, o Vitória dominou as ações em campo e fez seu gol aos 31 minutos, quando Erick fez o levantamento, Piedra ajeitou para o outro lado, onde Renato Kayzer completou de cabeça. Nos primeiros segundos do segundo tempo saiu o segundo gol baiano. A bola foi levantada de trás e os dois zagueiros do Juventude quase trombaram, quando Abner tentou aliviar de cabeça. Mas a bola caiu de jeito para o chute cruzado de Kayzer, que superou Jandrei de novo: 2 a 0, aos 20 segundos. A história começou a mudar aos 20 minutos quando o zagueiro Neris, do Vitória, num lance imprudente, chutou a cabeça de Gabriel Taliari, que caiu desacordado. Com o auxílio do VAR ele acabou expulso. A partir daí, os dois times ficaram com 10 jogadores cada. O Juventude tentou o tudo ou nada, adiantando suas linhas e indo em busca dos gols. O primeiro saiu aos 35 minutos. O experiente Nenê cobrou escanteio em curva e Igor Formiga cabeceou com força no canto direito de Lucas Arcanjo. Animado, o time gaúcho quase empatou, aos 39, num chute de Nenê que Lucas Arcanjo espalmou. Uma grande defesa. Aos 50 minutos, após muita pressão, a bola tocou no braço de Fabri, do time baiano. O árbitro paulista Raphael Claus não assinalou o pênalti, mas aguardou o VAR. Após consulta de vídeo, o pênalti foi confirmado. Na cobrança, com paradinha, Nenê empatou aos 54 minutos. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 2 X 2 JUVENTUDE VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller (Rúben Rodriguez), Pepê e Cantalapiedra (Felipe Cardoso); Erick (Fabri), Renato Kayzer (Renzo López) e Osvaldo (Edu). Técnico: Fábio Carille. JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Nenê), Jadson e Luís Mandaca; Gabriel Veron (Giraldo), Gabriel Taliari (Ênio) e Batalla (Wilker Ángel). Técnico: Thiago Carpini. GOLS - Renato Kayzer, aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 20 segundos do segundo tempo. Igor Formiga, aos 35, e Nenê, aos 55 minutos do segundo. CARTÕES AMARELOS - Lucas Halter (Vitória). Abner e Wilker Ángel (Juventude). CARTÕES VERMELHOS - Neris (Vitória). Cipriano (Juventude). RENDA - R$ 670.830,00. PÚBLICO - 27.357 torcedores. ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). LOCAL - Barradão, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vitória Juventude COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38 SÉRIE B Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira 16.08.25 18h06