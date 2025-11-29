Vitória bate Mirassol no Barradão e empurra Internacional para o Z-4 do Brasileirão Estadão Conteúdo 29.11.25 18h27 O Vitória venceu o Mirassol por 2 a 0 neste sábado, no Barradão, com capacidade máxima, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano abriu o placar ainda no primeiro tempo com Halter após falha de Walter em um cruzamento de Erick e ampliou na etapa final com Matheuzinho, que converteu pênalti marcado após revisão do VAR. O resultado manteve o rubro-negro vivo na luta contra o rebaixamento e empurrou o Internacional para o Z-4. Com o triunfo, o Vitória chegou a 42 pontos e subiu para a 15ª colocação, ultrapassando o Santos (41) e empurrando o Internacional para a zona do rebaixamento. O Mirassol permaneceu com 63 pontos, ainda em quarto lugar, mas perdeu a chance de abrir vantagem na disputa pelo G4. A primeira etapa expôs um duelo de estratégias contrastantes. O Mirassol tentou controlar a posse e construir desde a defesa, enquanto o Vitória buscou acelerar a transição ofensiva e aproveitar o espaço entre as linhas paulistas. A equipe visitante ocupou melhor o meio-campo, mas encontrou resistência na defesa rubro-negra, que bloqueou finalizações e afastou cruzamentos. O gol surgiu justamente em uma jogada de bola alçada na área. Após cruzamento pela esquerda, Walter não conseguiu segurar a bola, e Halter apareceu para finalizar, abrindo o placar. Depois disso, os mandantes recuaram e passaram a explorar os contra-ataques, enquanto o Mirassol chegou perto do empate em finalização de Alesson no travessão. No segundo tempo, o ritmo aumentou. O Mirassol tentou acelerar ofensivamente e criou algumas oportunidades, bloqueadas pela defesa e por boas intervenções de Thiago Couto. O goleiro virou o melhor em campo. O Vitória encontrou espaços para contra-atacar e quase ampliou com Baralhas em jogada aérea. A partida ganhou novo contorno nos minutos finais, quando o VAR recomendou a revisão de um possível pênalti para o time baiano, numa falta sobre Dudu. Wilton Pereira Sampaio confirmou a infração após checar o monitor. Na cobrança, Matheuzinho finalizou com precisão no canto esquerdo e marcou o segundo gol, definindo o resultado. O Vitória volta a campo na quarta-feira, às 19h, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e encerra sua participação no campeonato diante do São Paulo, no próximo domingo, às 16h, no Barradão. O Mirassol enfrenta o Vasco na terça-feira, às 19h, em São Januário, e fecha a campanha contra o Flamengo, no domingo, às 16h. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 2 X 0 MIRASSOL VITÓRIA - Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga, Edu (Zé Marcos), Raúl Cáceres e Ramon; Willian Oliveira (Dudu), Baralhas e Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick (Lucas Braga) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura. MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Renato Marques); Negueba, Carlos Eduardo (Chico da Costa) e Alesson (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes. GOLS - Lucas Halter, aos 24 minutos do primeiro tempo e Matheuzinho, aos 44 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Willian Oliveira (VIT); José Aldo e Luiz Otávio (MIR) ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (DF) PÚBLICO - 30.793 torcedores RENDA - R$ 678.873,00 LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Mirassol Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 