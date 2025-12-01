Vitor Roque lamenta vice da Libertadores com o Palmeiras: 'Tínhamos tudo para conquistar' A chance de Vitor Roque empatar o jogo aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo Estadão Conteúdo 01.12.25 21h53 Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9) Vitor Roque falou pela primeira vez após o vice-campeonato do Palmeiras na Libertadores. O jogador teve a melhor chance alviverde nos minutos finais da partida, vencida pelo Flamengo por 1 a 0, em Lima, no Peru. Após o apito final, ele chorou e foi consolado por Abel Ferreira. "Derrota muito dolorosa. Dói porque sabíamos que tínhamos tudo para conquistar. Lutamos até o último segundo, mas ainda não foi o suficiente. Mesmo assim, não desistiremos até conseguir", escreveu o camisa 9. A chance de Vitor Roque empatar o jogo aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo. A bola sobrou para ele quase na pequena área. O camisa 9 dominou e chutou, mas Danilo desviou para escanteio. Abel Ferreira exaltou o atacante e disse que ela ainda tem uma jornada de amadurecimento pela frente. "Quando comparamos o Vitor Roque com o Bruno Henrique, o Jorginho e o Danilo, que ganharam a Libertadores aos 30 e poucos anos... Ele tem 19 anos, terá muitas oportunidades de ganhar essa competição. Acaba sendo uma experiência, experiência para todos eles. Como eu disse, são elencos em estados de maturidade competitiva completamente diferentes", avaliou o técnico. Esse é o segundo vice de Libertadores de Vitor Roque. Em 2022, aos 17 anos, ele estava no Athletico-PR, que também perdeu a decisão para o Flamengo. Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), junto ao Barcelona. Ele é a contratação palmeirense mais cara da história. Desde que chegou ao clube, o atacante tem 20 gols e cinco assistências, em 55 jogos. Sem o título, o Palmeiras não terá de pagar R$ 6,2 milhões ao Barcelona. A quantia era prevista como um bônus caso o atacante fosse campeão da Libertadores. Vitor Roque e o restante do elenco palmeirense se reapresentaram na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol. O grupo se prepara para o duelo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03