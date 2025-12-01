Vitor Roque lamenta vice da Libertadores com o Palmeiras: 'Tínhamos tudo para conquistar'

Vitor Roque falou pela primeira vez após o vice-campeonato do Palmeiras na Libertadores. O jogador teve a melhor chance alviverde nos minutos finais da partida, vencida pelo Flamengo por 1 a 0, em Lima, no Peru. Após o apito final, ele chorou e foi consolado por Abel Ferreira.

"Derrota muito dolorosa. Dói porque sabíamos que tínhamos tudo para conquistar. Lutamos até o último segundo, mas ainda não foi o suficiente. Mesmo assim, não desistiremos até conseguir", escreveu o camisa 9.

A chance de Vitor Roque empatar o jogo aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo. A bola sobrou para ele quase na pequena área. O camisa 9 dominou e chutou, mas Danilo desviou para escanteio.

Abel Ferreira exaltou o atacante e disse que ela ainda tem uma jornada de amadurecimento pela frente. "Quando comparamos o Vitor Roque com o Bruno Henrique, o Jorginho e o Danilo, que ganharam a Libertadores aos 30 e poucos anos... Ele tem 19 anos, terá muitas oportunidades de ganhar essa competição. Acaba sendo uma experiência, experiência para todos eles. Como eu disse, são elencos em estados de maturidade competitiva completamente diferentes", avaliou o técnico.

Esse é o segundo vice de Libertadores de Vitor Roque. Em 2022, aos 17 anos, ele estava no Athletico-PR, que também perdeu a decisão para o Flamengo.

Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), junto ao Barcelona. Ele é a contratação palmeirense mais cara da história. Desde que chegou ao clube, o atacante tem 20 gols e cinco assistências, em 55 jogos.

Sem o título, o Palmeiras não terá de pagar R$ 6,2 milhões ao Barcelona. A quantia era prevista como um bônus caso o atacante fosse campeão da Libertadores.

Vitor Roque e o restante do elenco palmeirense se reapresentaram na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol. O grupo se prepara para o duelo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.