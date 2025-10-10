Vitor Roque fica no topo de melhores jogadores Sub-21 no Brasil e Argentina Estadão Conteúdo 10.10.25 21h18 Um levantamento do Observatório do Futebol (Cies Football na sigla em inglês) apontou que o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, é o melhor jogador Sub-21 nas elites do futebol brasileiro e argentino. Aos 20 anos, o atleta é um dos grandes destaques do time alviverde na temporada. Protagonista da contratação mais cara da história de um time brasileiro, ao ser transferido do Barcelona para o Palmeiras por cerca de R$ 156 milhões, Vitor Roque tem 14 gols e quatro assistências em 44 jogos pelo time alviverde. Além do camisa 9 palmeirense, outros três atletas que atuam no Brasileirão aparecem no top 10: o volante Breno Bidon (2º), do Corinthians, o atacante Rayan (4º), do Vasco, e o atacante argentino Montoro (7º), do Botafogo. O ranking ainda conta com outros sete argentinos que atuam na elite do país vizinho. CONFIRA O RANKING DE MELHORES JOGADORES SUB-21: Vitor Roque (Palmeiras) Breno Bidon (Corinthians) Elías Báez (San Lorenzo-ARG) Rayan (Vasco) Agustín Medina (Lanús-ARG) Milton Delgado (Boca Juniors-ARG) Montoro (Botafogo) Santino Andino (Godoy Cruz-ARG) Dylan Aquino (Lanús-ARG) Maher Carrizo (Vélez-ARG) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol sub-21 Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 Futebol Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 13h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00