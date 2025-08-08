Vitor Reis, ex-Palmeiras, é anunciado pelo Girona por empréstimo do Manchester City Estadão Conteúdo 08.08.25 10h33 O Palmeiras defende sua melhor campanha atuando no Allianz Parque (Cesar Greco/Palmeiras) O zagueiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Girona. Os dirigentes espanhóis chegaram a um acordo com o Manchester City e definiram o empréstimo do jogador de 19 anos por uma temporada. Em seu site oficial, a nova equipe do defensor brasileiro estampou a imagem do atleta com a camisa do clube e se referiu ao reforço como "zagueiro que se destaca pela combinação de força física, eficiência no jogo aéreo e bom passe". Para tirar Vitor Reis do futebol brasileiro no início deste ano, o Manchester City investiu pesado e desembolsou 37 milhões de euros (algo em torno de R$ 232 milhões à época). O jogador assinou contrato por quatro anos, mas não conseguiu deslanchar sob o comando de Pep Guardiola. Na temporada passada, ele entrou em campo em quatro oportunidades. Pela Copa da Liga Inglesa, enfrentou o Leyton Orient e o Plymouth Argyle. Já pela Premier League, o desafio foi diante do Leicester. A última aparição com a camisa do City foi diante do Wydad Casablanca, em compromisso pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Girona faz parte do Grupo City. O empréstimo do atleta tem como objetivo dar mais oportunidades ao jogador para aumentar a sua experiência no futebol europeu. O Campeonato Espanhol tem seu início já na próxima semana e a nova equipe do brasileiro Vitor Reis faz a sua estreia como mandante, no próximo dia 15 (sexta-feira), diante do Rayo Vallecano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Girona Vitor Reis empréstimo Manchester City COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00