Vitão é aprovado nos exames médicos do Flamengo, mas só será anunciado oficialmente em 2026 O zagueiro deve se apresentar junto ao restante do elenco do Flamengo no dia 12 de janeiro, durante a reapresentação do time. Estadão Conteúdo 30.12.25 16h22 O zagueiro Vitão defendia a camisa do Internacional antes de ir para o Flamengo (Instagram @vitao44) O zagueiro Vitão realizou nesta terça-feira os exames médicos no Flamengo no Rio de Janeiro e retornou para o Nordeste, onde passa férias com a família. Apesar de não terem sido encontrados problemas nos exames e estar tudo acertado entre o jogador e o clube, o Flamengo só deve fazer o anúncio oficial da contratação em 2026. Vitão é o primeiro reforço dos cariocas para a próxima temporada. O negócio é avaliado em aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 65,7 milhões). O zagueiro estava no Internacional, onde chegou em abril de 2022, emprestado pelo ucraniano Shaktar Donetsk, a partir da norma da Fifa que permitiu negociações de clubes daquele país por causa da guerra com a Rússia. Em junho, quando o contrato deveria terminar, o vínculo foi renovado até o fim de 2023. Em junho de 2024, o acordo do zagueiro com os ucranianos terminou, e Vitão assinou com o Internacional até o fim de 2026. O clube gaúcho detém 80% dos direitos econômicos do jogador, que possui os outros 20%. Vitão disputou 192 jogos pelo Inter, com três gols e três assistências, e foi campeão gaúcho em 2025. Antes de acertar com o Flamengo, Vitão despertou o interesse do Cruzeiro, que esteve perto de fechar com o zagueiro, indicado pelo técnico Tite. O Inter receberia dois jovens na negociação, entre eles o também zagueiro João Marcelo, mais uma compensação financeira próxima de 7 milhões de euros (R$ 45,96 milhões pela cotação atual). O negócio, porém, não foi fechado, e a diretoria rubro-negra conseguiu o acordo com o jogador de 25 anos. O zagueiro deve se apresentar junto ao restante do elenco do Flamengo no dia 12 de janeiro, durante a reapresentação do time. O primeiro confronto de 2026 do atual campeão brasileiro e da Libertadores será no dia 14, contra o Bangu pela série A do Carioca.