Virose, hérnia e cirurgias: Corinthians acumula baixas antes de sequência decisiva no ano

Estadão Conteúdo

Em baixa no Campeonato Brasileiro e com o mata-mata da Copa do Brasil em mente, o Corinthians acumula uma série de desfalques em seu elenco para a sequência decisiva na temporada. Ao todo, cinco jogadores não estão à disposição de Dorival Júnior nos treinamentos, seja por problemas físicos ou até virose.

Nesta terça-feira, José Martínez precisou ser submetido a uma cirurgia após trauma na mão esquerda. No exame, foi constatada uma fratura no quarto metacarpo - osso que liga o dedo anelar ao punho. O tempo de recuperação não foi divulgado pelo clube, mas o jogador se soma à lista de desfalques.

Além dele, dois atletas se recuperam de cirurgia em função de uma hérnia inguinal (Yuri Alberto e Hugo). Memphis Depay, nesta semana, ficou fora das atividades no CT Joaquim Grava por causa de uma virose, mas também é desfalque de Dorival por uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Por fim, André Carrillo também foi submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Carrillo e Memphis se tornaram desfalques após a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. A dupla precisou ser substituída ao longo do jogo, após se queixar de dores. Já Yuri e Hugo tiveram a hérnia inguinal detectada ao longo dos treinamentos. O centroavante, que teve seu contrato renovado no último mês, se queixou de dores abdominais na última semana, sendo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

À exceção de Hugo, os demais atletas eram presenças constantes na equipe titular de Dorival. Em agosto, o Corinthians ainda enfrenta Vasco e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR. A tendência é de que nenhum dos atletas esteja à disposição da comissão técnica.

Ainda, mesmo com a janela aberta, o Corinthians não pode se reforçar no mercado, em função do "transfer ban" de Félix Torres. O clube busca um acordo junto ao Santos Laguna para ser liberado pela Fifa, mas não chegou a um ponto em comum até o momento. A última contratação feita pela equipe foi a do atacante Vitinho, livre no mercado após passagem pela Arábia Saudita.

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 14ª posição, a apenas três pontos da zona de rebaixamento. O confronto direto com o Vasco neste domingo pode agravar o cenário de crise do clube paulista, depois de registrar o terceiro pior primeiro turno do time no Campeonato Brasileiro desde 2006.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

futebol

Corinthians

desfalques

lesões

problemas físicos
Esportes
