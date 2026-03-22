Vinicius Junior brilha e Real Madrid vence clássico contra o Atlético pela La Liga Com o triunfo, o gigante espanhol segue em busca do título nacional Estadão Conteúdo 22.03.26 19h22 Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr) Em um jogaço no Santiago Bernabéu, o Real Madrid derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 2, no clássico da capital espanhola, válido pela 29ª rodada da La Liga. O time de branco contou com ótima atuação do brasileiro Vinicius Junior, que anotou dois gols no segundo tempo. A equipe mandante atuou uma parte do jogo com um jogador a menos, após a expulsão de Valverde. Com o triunfo, o gigante espanhol segue em busca do título nacional e está a quatro pontos do líder Barcelona, que também venceu na rodada. Além disso, o clube segue na disputa da Champions League e enfrentará o Bayern de Munique em abril, pelas quartas de final do torneio. Já o Atlético perdeu uma posição na tabela e ficou na 4ª colocação, atrás do Villarreal, que venceu nesta rodada. Assim como o rival, o time está nas quartas de final da Champions e terá o Barcelona pela frente. Além disso, o clube tem a decisão da Copa do Rei, contra a Real Sociedad, no dia 18 de abril. O primeiro tempo foi muito disputado no Santiago Bernabéu, com o time mandante tendo mais finalizações e posse de bola. Apesar da vantagem nas estatísticas, quem saiu na frente foi a equipe de Diego Simeone, aos 33 minutos. Matteo Ruggeri invadiu a área pelo lado esquerdo e tocou para Giuliano Simeone. O atacante fez excelente jogada e tocou de calcanhar para Ademola Lookman complementar, sem chances para Lunin. A desvantagem no placar fez com que os comandados de Álvaro Arbeloa saíssem ao ataque. Em um dos lances, Dani Carvajal fez um lindo cruzamento na cabeça de Aurélien Tchouaméni, que mandou para fora. Minutos mais tarde, Brahim Díaz chutou rasteiro da direita e foi parado por Musso. No segundo tempo, o Real Madrid começou em cima do adversário. Com apenas 5 minutos de bola rolando, o marroquino Brahim Díaz entrou na área pela direita e recebeu uma rasteira de Dávid Hancko. A arbitragem assinalou o pênalti. O brasileiro Vinicius Júnior foi para a cobrança e deslocou o arqueiro do Atlético, para assinalar seu 16ª gol na temporada pelo gigante espanhol. Com o gol sofrido, os visitantes sentiram o golpe e não conseguiam sair jogando com bola no pé. Aos 9 minutos, Federico Valverde pressionou a saída de bola, roubou do compatriota José Giménez e finalizou na saída do goleiro Musso para virar o placar. O uruguaio chegou ao sexto gol anotado em cinco partidas. Apesar da euforia, o Atlético de Madrid conseguiu deixar tudo igual novamente aos 20 minutos. O lateral-direito Nahuel Molina, que entrou poucos minutos antes, recebeu pelo lado direito e arriscou de longe, acertando o ângulo do goleiro Lunin. Um golaço anotado em pleno Santiago Bernabéu. Aos 25, o Real Madrid deu o troco com outro golaço. Alexander-Arnold avançou pela direita e passou rasteiro para Vinicius, no lado esquerdo de ataque. O brasileiro recebeu na entrada da área e foi para cima da marcação. Ele cortou para o meio e finalizou no canto esquerdo de Musso para anotar seu segundo tento neste domingo e deixar a equipe novamente em vantagem. O time de Álvaro Arbeloa acabou perdendo o uruguaio Valverde aos 31 minutos da segunda metade. O capitão do gigante espanhol tentou desarmar Álex Baena e acertou a perna do adversário. Sem hesitar, o árbitro mostrou o vermelho direto para o camisa 8. Vale lembrar que os dois atletas têm um histórico de desavenças nos últimos anos, incluindo agressões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Atletico de Madrid La Liga, Vinicius Junior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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