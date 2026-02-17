Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vini marca, dá vitória para o Real Madrid diante do Benfica e acusa argentino de racismo

Estadão Conteúdo

Em um jogo marcado por uma acusação de racismo por parte do brasileiro Vini Júnior para o argentino Prestianni, o Real Madrid derrotou o Benfica, por 1 a 0, gol do astro brasileiro, nesta terça-feira, em Lisboa, pelo jogo de ida dos playoffs em busca de uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

O duelo da volta será na quarta-feira (dia 23), no Santiago Bernabéu, em Madri, e o time espanhol poderá conseguir a caga com um empate.

O Benfica começou confiante de que poderia repetir a vitória por 4 a 2 conquistada na última rodada da primeira fase da Champions League. O time do técnico José Mourinho teve a iniciativa e se colocou no campo de ataque. Experiente, o Real abusou do toque de bola para conter o ânimo português.

Os times foram se revezando no ataque. Com 20 minutos, cada equipe finalizou duas vezes. Na mais perigosa, Vini Júnior errou por muito pouco um chute de virada. A resposta portuguesa veio aos 24 minutos, com um belo chute de longe de Aursnes. Courtois fez grande defesa.

A partir daí, a postura do Benfica foi mais agressiva, enquanto o Real apostou na velocidade de Vini e Mbappé - sumido até então na partida - para buscar os contra-ataques. E foi o atacante francês que teve a melhor oportunidade de abrir o placar, aos 40 minutos, mas acabou 'furando', após cruzamento da direita de Alexander-Arnold.

Os últimos cinco minutos foram todos do Real. Quatro grandes chances foram criadas. Duas com Mbappé, uma com Vini Júnior e outra com Güler. O placar só não ficou favorável para a equipe espanhola porque Trubin fez duas grandes defesas.

O segundo tempo começou e o talento de Vini Jr fez a diferença, com um lindo gol aos cinco minutos. O brasileiro dançou e acenou para a torcida do Benfica. Os jogadores do time português se revoltaram. O mais nervoso foi o argentino Prestianni, acusado por Vini de racismo.

O jogador brasileiro, que levou cartão amarelo pela comemoração, se dirigiu até o árbitro francês François Letexier, que adotou o protocolo antirracista. Mourinho chegou a falar com Vini em particular.

O jogo ficou parado por dez minutos e recomeçou com Mbappé bastante revoltado com a falta de punição para Prestianni. Vini passou a ser vaiado pela torcida do Benfica a cada toque na bola.

O jogo ficou mais solto, com os times mais preocupados em atacar. Os dois goleiros trabalharam e Vini quase fez o segundo gol espanhol, aos 35 minutos, em mais uma jogada individual.

Na sequência, o brasileiro fez falta em Richard Rios, o que causou muita reclamação do técnico José Mourinho, que acabou expulso.

O Benfica se abriu em busca do empate e correu risco de levar o segundo gol. A torcida portuguesa atirou um objeto em campo antes de um escanteio aos 50 minutos, quase no mesmo instante em que o zagueiro argentino Otamendi mostrou sua tatuagem no peito da taça da Copa do Mundo para Vini Jr. Como forma de provocação.

O Benfica não teve forças para buscar o empate, enquanto o Real soube administrar o grande resultado, diante de todo o clima adverso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Benfica

Real Madrid
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

17.02.26 12h52

Paralisação?

Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal

Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual

17.02.26 12h19

Futebol

Duelos com ares de "tira cisma"

17.02.26 10h26

futebol

Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

17.02.26 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

17.02.26 7h00

futebol

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

17.02.26 12h52

Futebol

Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo

Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte

17.02.26 15h13

Liga dos Campeões

Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League

Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.02.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda