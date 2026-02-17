Vini marca, dá vitória para o Real Madrid diante do Benfica e acusa argentino de racismo

Em um jogo marcado por uma acusação de racismo por parte do brasileiro Vini Júnior para o argentino Prestianni, o Real Madrid derrotou o Benfica, por 1 a 0, gol do astro brasileiro, nesta terça-feira, em Lisboa, pelo jogo de ida dos playoffs em busca de uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

O duelo da volta será na quarta-feira (dia 23), no Santiago Bernabéu, em Madri, e o time espanhol poderá conseguir a caga com um empate.

O Benfica começou confiante de que poderia repetir a vitória por 4 a 2 conquistada na última rodada da primeira fase da Champions League. O time do técnico José Mourinho teve a iniciativa e se colocou no campo de ataque. Experiente, o Real abusou do toque de bola para conter o ânimo português.

Os times foram se revezando no ataque. Com 20 minutos, cada equipe finalizou duas vezes. Na mais perigosa, Vini Júnior errou por muito pouco um chute de virada. A resposta portuguesa veio aos 24 minutos, com um belo chute de longe de Aursnes. Courtois fez grande defesa.

A partir daí, a postura do Benfica foi mais agressiva, enquanto o Real apostou na velocidade de Vini e Mbappé - sumido até então na partida - para buscar os contra-ataques. E foi o atacante francês que teve a melhor oportunidade de abrir o placar, aos 40 minutos, mas acabou 'furando', após cruzamento da direita de Alexander-Arnold.

Os últimos cinco minutos foram todos do Real. Quatro grandes chances foram criadas. Duas com Mbappé, uma com Vini Júnior e outra com Güler. O placar só não ficou favorável para a equipe espanhola porque Trubin fez duas grandes defesas.

O segundo tempo começou e o talento de Vini Jr fez a diferença, com um lindo gol aos cinco minutos. O brasileiro dançou e acenou para a torcida do Benfica. Os jogadores do time português se revoltaram. O mais nervoso foi o argentino Prestianni, acusado por Vini de racismo.

O jogador brasileiro, que levou cartão amarelo pela comemoração, se dirigiu até o árbitro francês François Letexier, que adotou o protocolo antirracista. Mourinho chegou a falar com Vini em particular.

O jogo ficou parado por dez minutos e recomeçou com Mbappé bastante revoltado com a falta de punição para Prestianni. Vini passou a ser vaiado pela torcida do Benfica a cada toque na bola.

O jogo ficou mais solto, com os times mais preocupados em atacar. Os dois goleiros trabalharam e Vini quase fez o segundo gol espanhol, aos 35 minutos, em mais uma jogada individual.

Na sequência, o brasileiro fez falta em Richard Rios, o que causou muita reclamação do técnico José Mourinho, que acabou expulso.

O Benfica se abriu em busca do empate e correu risco de levar o segundo gol. A torcida portuguesa atirou um objeto em campo antes de um escanteio aos 50 minutos, quase no mesmo instante em que o zagueiro argentino Otamendi mostrou sua tatuagem no peito da taça da Copa do Mundo para Vini Jr. Como forma de provocação.

O Benfica não teve forças para buscar o empate, enquanto o Real soube administrar o grande resultado, diante de todo o clima adverso.