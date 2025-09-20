Vini Júnior se irrita com Alonso por substituição e técnico reconhece: 'Podia ter esperado'

O incômodo do atacante Vinícius Júnior com o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, ganhou mais um capítulo neste sábado. Ao ser avisado pelo treinador, durante a pausa para hidratação, que seria substituído, o brasileiro gesticulou e arremessou sua garrafa. Quando Rodrygo ocupou sua vaga, aos 32 minutos do segundo tempo, Vini foi direto para o vestiário, retornando posteriormente.

Um dos destaques do Real Madrid, Vini Júnior tem tido uma temporada de altos e baixos sob o comando de Xabi Alonso. Ele ainda não fez nenhuma partida completa nesta temporada e foi barrado na estreia da equipe na Champions League - saiu do banco para sofrer o pênalti que resultou no gol da vitória espanhola sobre o Olympique de Marselha.

Neste sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, por La Liga, Vinícius Júnior teve uma atuação discreta no primeiro tempo, mas, na etapa complementar, deu o passe para Mbappé marcar o segundo gol, acertou a trave e exigiu ótima defesa do goleiro adversário. O inconformismo do atleta se deu por sair de campo quando atravessava seu melhor momento na partida. Algo que o próprio treinador concordou.

"A única coisa que faltou ao Vinícius foi um gol. É verdade que eu o substituí quando ele estava se sentindo melhor, em sua melhor forma, e eu podia ter esperado um pouco, mas entendi que precisávamos de jogadores novos para manter o controle", explicou Alonso após a partida, ao justificar a substituição.

"Vinícius queria ficar porque estava se sentindo bem. Mastantuono também, por exemplo. Irritado? Ele não estava muito feliz, mas Franco (Mastantuono) também não. Acontece com todos, mas estou muito feliz com o desempenho do Vinícius. O calendário é exigente e temos de continuar", acrescentou o técnico.