Vini Júnior critica arbitragem em Lisboa: 'Protocolo mal executado e que de nada serviu'

O brasileiro criticou também a postura do árbitro

Estadão Conteúdo
fonte

Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr)

Vini Júnior usou as redes sociais para se pronunciar após o caso de racismo ocorrido na partida contra o Benfica, nesta terça-feira, em Lisboa, pela Champions League.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", escreveu o jogador.

O brasileiro criticou também a postura do árbitro. "Eu recebi carta amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário."

Vini Júnior denunciou o jogador argentino Prestianni por racismo, após marcar o único gol da partida. O brasileiro levou amarelo por dançar diante d torcida do Barcelona. A partida ficou paralisada dez minutos e depois prosseguiu sem que ninguém fosse punido.

