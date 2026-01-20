Vini Jr. vira maior garçom do Real na Champions e responde vaias: 'Sou humano' Atacante brasileiro supera Cristiano Ronaldo e Benzema com 30 passes decisivos após goleada sobre o Monaco Estadão Conteúdo 20.01.26 21h42 Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr) A goleada do Real Madrid sobre o Monaco, nesta terça-feira, marcou mais do que uma grande atuação coletiva no Santiago Bernabéu. Com duas assistências na vitória por 6 a 1, Vinicius Junior alcançou um feito histórico ao se tornar o maior assistente da história do clube na Champions League, ultrapassando nomes como Cristiano Ronaldo e Benzema. O atacante brasileiro chegou a 30 passes decisivos na principal competição europeia, assumindo de forma isolada o topo do ranking de "garçons" do Real no torneio. O recorde reforça a importância do camisa 7 em uma competição na qual ele já foi protagonista em momentos decisivos, incluindo gols em duas finais recentes. O feito ocorre justamente em um período de instabilidade para o jogador. Nos últimos dias, o Real passou por troca no comando técnico, perdeu a Supercopa da Espanha, foi eliminado da Copa do Rei e enfrentou pressão da torcida no Bernabéu. Após o jogo, Vinicius admitiu o peso emocional vivido recentemente. "Essa atuação significa muito, por tudo o que vinha passando nos últimos dias. A troca de treinador, perder a final, cair da Copa do Rei Jogar no maior clube do mundo exige muito. Às vezes ficamos sem entender as vaias, mas sabemos do tamanho do time. Também sou humano. Fico chateado pelo que falam, mas a cada dois, três dias temos a oportunidade de nos provar", declarou à TNT Sports. O técnico Álvaro Arbeloa fez questão de destacar o papel do atacante no projeto esportivo do clube e defendeu maior apoio ao jogador. Para o comandante, o camisa 7 é peça central nas ambições do Real Madrid. "Estou muito feliz por ele. É um garoto excepcional, com um coração muito grande. Precisamos do Vinicius se quisermos conquistar títulos. Ele luta muito por essa camisa, tem um talento enorme e precisa do carinho das pessoas. Foi uma noite incrível para ele e para todos os madridistas", afirmou o treinador. Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, Vinicius Junior construiu uma trajetória marcada por evolução e protagonismo. Bicampeão da Champions League, ele balançou as redes nas finais de 2022, contra o Liverpool, e de 2024, diante do Borussia Dortmund - temporada em que também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vinicius Junior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 Futebol Remo pode apresentar três reforços nos próximos dias, diz jornalista Clube procura goleiro, lateral-esquerdo e meia; Vitor Bueno tem negociação avançada, e André Moreira está no radar azulino 20.01.26 15h40 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14