Final da Copa Grão-Pará registra um dos maiores públicos entre estaduais do Norte

A final da Copa Grão-Pará registrou um dos maiores públicos entre decisões de campeonatos estaduais da região Norte. O confronto entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Estádio Maximino Porpino Filho, em Castanhal, no último sábado (7).

Do total de presentes, 4.993 foram pagantes e 1.100 tiveram acesso por meio de gratuidades. A renda da partida foi de R$ 89.330.

O número coloca a decisão entre os principais públicos de finais na região. Apenas a final do Campeonato Paraense de 2025, entre Remo e Paysandu, registrou presença maior, com 47.555 torcedores no Estádio Mangueirão.

Nos demais estaduais do Norte, os números foram inferiores. A final do Campeonato Amazonense teve público de 6.811 torcedores. Já o Campeonato Roraimense registrou 4.794 presentes. O Campeonato Rondoniense teve 1.860 torcedores, enquanto as finais do Campeonato Amapaense, Campeonato Acreano e Campeonato Tocantinense registraram 1.500, 1.472 e 1.148 torcedores, respectivamente.

Os dados consideram os públicos das finais disputadas em 2025, já que as edições desta temporada ainda estão em andamento.