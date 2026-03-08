Final da Copa Grão-Pará registra um dos maiores públicos entre estaduais do Norte Decisão entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Modelão e aparece entre os principais públicos de finais da região. Caio Maia 08.03.26 15h48 Público da final da Copa Grão-Pará bate recorde (Divulgação/ Instagram Castanhal) A final da Copa Grão-Pará registrou um dos maiores públicos entre decisões de campeonatos estaduais da região Norte. O confronto entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Estádio Maximino Porpino Filho, em Castanhal, no último sábado (7). Do total de presentes, 4.993 foram pagantes e 1.100 tiveram acesso por meio de gratuidades. A renda da partida foi de R$ 89.330. O número coloca a decisão entre os principais públicos de finais na região. Apenas a final do Campeonato Paraense de 2025, entre Remo e Paysandu, registrou presença maior, com 47.555 torcedores no Estádio Mangueirão. Nos demais estaduais do Norte, os números foram inferiores. A final do Campeonato Amazonense teve público de 6.811 torcedores. Já o Campeonato Roraimense registrou 4.794 presentes. O Campeonato Rondoniense teve 1.860 torcedores, enquanto as finais do Campeonato Amapaense, Campeonato Acreano e Campeonato Tocantinense registraram 1.500, 1.472 e 1.148 torcedores, respectivamente. Os dados consideram os públicos das finais disputadas em 2025, já que as edições desta temporada ainda estão em andamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia copa grão-pará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL CALDEIRÃO Torcidas de Paysandu e Remo fazem festa impressionante no Mangueirão; veja As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques 08.03.26 17h21 Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Carioca hoje (08) Fluminense e Flamengo jogam pela final do Cariocão hoje; veja onde assistir o Fla-Flu ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Mineiro hoje (08/03) Cruzeiro e Atlético-MG jogam pela final do Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Gaúcho Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Gaúcho hoje (08) Internacional e Grêmio jogam pela final do Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00