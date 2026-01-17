Vini Jr. sofre com hostilidade no Bernabéu e recebe apoio de Arbeloa: 'Exigirei que o procurem' Estadão Conteúdo 17.01.26 15h28 Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Levante, neste sábado, por La Liga, o Real Madrid não se livrou de um intenso dia de fúria por parte de seus torcedores. Irritados com a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e com a eliminação para o modesto Albacete nas oitavas de final da Copa do Rei, os fãs merengues transformaram o estádio Santiago Bernabéu em palco de vaias, cobranças e protestos. Em sua turnê por estádios europeus para acompanhar os jogadores brasileiros que atuam no continente, visando as próximas convocações da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti esteve presente no estádio onde tantas vezes foi aplaudido até a temporada passada e acompanhou de perto o ambiente hostil contra a equipe. Em meio aos protestos, o atacante Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde e o presidente Florentino Pérez foram os principais alvos da torcida. Um vídeo registrado no túnel do vestiário antes da entrada no gramado mostra o brasileiro sentado na escadaria, aparentemente abatido, sendo consolado por Mbappé, um dos poucos poupados. No centro das atenções, o camisa 7 teve uma atuação discreta, sendo vaiado a cada toque na bola, chegou a aplaudir a torcida após um tímido reconhecimento em finalização para fora e foi o primeiro atleta do time da casa a deixar o campo após o jogo rumo ao vestiário. Após a partida, o técnico Álvaro Arbeloa, que pela primeira vez comandou a equipe em casa após substituir Xabi Alonso, foi bombardeado pelos jornalistas com perguntas sobre Vini jr. e defendeu seu atleta. "Vou trabalhar para tirar o melhor do Vinicius e exigirei que meus jogadores o procurem em campo", disse o novo treinador. "Ele é destemido, tem personalidade, defendeu este clube com unhas e dentes, é um dos jogadores mais imprevisíveis, se não o mais imprevisível, do mundo. Ele personifica o que um jogador do Real Madrid deve ser. Vai nos dar muitos títulos, como já fez." "Não tivemos uma boa semana, e os torcedores têm todo o direito de vaiar, e a mim também", comentou Arbeloa, antes de apoiar Vini, Bellingham e Valverde. "Ninguém deve esquecer o que o Vini fez aqui. Ele carregou o time nas costas e nos deu títulos. É um de nós e continuará sendo por muito tempo", acrescentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Levante Vini Jr. Arbeloa Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 15h56 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Volta para casa Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada 17.01.26 14h14