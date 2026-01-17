Vini Jr. sofre com hostilidade no Bernabéu e recebe apoio de Arbeloa: 'Exigirei que o procurem'

Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Levante, neste sábado, por La Liga, o Real Madrid não se livrou de um intenso dia de fúria por parte de seus torcedores. Irritados com a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e com a eliminação para o modesto Albacete nas oitavas de final da Copa do Rei, os fãs merengues transformaram o estádio Santiago Bernabéu em palco de vaias, cobranças e protestos.

Em sua turnê por estádios europeus para acompanhar os jogadores brasileiros que atuam no continente, visando as próximas convocações da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti esteve presente no estádio onde tantas vezes foi aplaudido até a temporada passada e acompanhou de perto o ambiente hostil contra a equipe.

Em meio aos protestos, o atacante Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde e o presidente Florentino Pérez foram os principais alvos da torcida. Um vídeo registrado no túnel do vestiário antes da entrada no gramado mostra o brasileiro sentado na escadaria, aparentemente abatido, sendo consolado por Mbappé, um dos poucos poupados.

No centro das atenções, o camisa 7 teve uma atuação discreta, sendo vaiado a cada toque na bola, chegou a aplaudir a torcida após um tímido reconhecimento em finalização para fora e foi o primeiro atleta do time da casa a deixar o campo após o jogo rumo ao vestiário.

Após a partida, o técnico Álvaro Arbeloa, que pela primeira vez comandou a equipe em casa após substituir Xabi Alonso, foi bombardeado pelos jornalistas com perguntas sobre Vini jr. e defendeu seu atleta.

"Vou trabalhar para tirar o melhor do Vinicius e exigirei que meus jogadores o procurem em campo", disse o novo treinador. "Ele é destemido, tem personalidade, defendeu este clube com unhas e dentes, é um dos jogadores mais imprevisíveis, se não o mais imprevisível, do mundo. Ele personifica o que um jogador do Real Madrid deve ser. Vai nos dar muitos títulos, como já fez."

"Não tivemos uma boa semana, e os torcedores têm todo o direito de vaiar, e a mim também", comentou Arbeloa, antes de apoiar Vini, Bellingham e Valverde. "Ninguém deve esquecer o que o Vini fez aqui. Ele carregou o time nas costas e nos deu títulos. É um de nós e continuará sendo por muito tempo", acrescentou.