Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista

Estadão Conteúdo

A renovação de Vinícius Júnior com o Real Madrid continua estagnada. De acordo com o jornalista espanhol Antón Meana, em entrevista ao AS, o brasileiro recusou uma proposta que já havia sido acertada antes do Mundial de Clubes. O motivo seria a busca por um salário no patamar de Kylian Mbappé, hoje uma das principais referências do projeto esportivo merengue.

As conversas, que o clube considerava encerradas, foram reabertas. Meana afirma que o Real Madrid não tem interesse em perder o camisa 7, sobretudo porque seu vínculo vai até 2027. "Ao Real Madrid não é conveniente que ele saia de graça. Ao contrário do que passava com Sergio Ramos, a oferta não vai caducar e vai haver margem para que os dois negociem", explicou.

O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. "O projeto do Real Madrid de Xabi Alonso em torno de Mbappé não ajudou Vinícius, que encontrou um 'pai' em Ancelotti. Se Vini e Mbappé pudessem fazer uma sociedade como fizeram Neymar e Messi no Barcelona, seria bom para o Real e para os dois", disse.

Ele ainda diz que o cenário lembra outras saídas de ídolos, como Casillas, Raúl, Sergio Ramos e até Cristiano Ronaldo. A diferença, segundo Meana, é que Vinícius vive seu auge. "Eram jogadores que já estavam de saída e que já não apresentavam mais o melhor futebol. Acredito que nesse caso, Vinícius tem um contrato adequado ao que ele merece como jogador e, portanto, pode negociar", avaliou.

Para Meana, a falta de mercado para o atacante na Europa torna o acerto mais provável. "Vinícius tem um handicap chave na negociação: tem pouco mercado. Não se encaixa em muitas equipes da Premier (League), por sua personalidade, sua forma de ser, seu comportamento. Para mim, o lugar perfeito para o Vinícius é no Real Madrid."

A saída de Carlo Ancelotti também é um fator no momento atual. Segundo o jornalista, o técnico foi decisivo para transformar Vinícius em protagonista. "Ancelotti foi fundamental, o tornou um grande futebolista. Ele entendeu que Vini é mais de trato individual, não vai aprender com castigo, no banco como Xabi Alonso tem feito."

Meana acredita que a renovação é o caminho natural. "Acredito que, se o Vinícius aceitar o contrato que o ofereceram, a renovação se acertaria. O Madrid não vai encontrar um jogador tão bom como o Vinícius. A ele não interessa um confronto com o clube e ao clube não interessa o risco de que ele saia livre quando acabar a temporada."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Real Madrid

Vini Jr.
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

VAI TER LEI DO EX?

Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B

Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso

25.09.25 17h52

SÉRIE B

Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB

Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso.

25.09.25 16h09

SÉRIE B

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão

Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados

25.09.25 15h37

Futebol

Leão paga pecados no finalzinho

25.09.25 14h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro

Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

25.09.25 14h15

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

25.09.25 7h00

Futebol

Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021

Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela.

25.09.25 12h20

SÉRIE B

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão

Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados

25.09.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda