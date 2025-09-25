Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista Estadão Conteúdo 25.09.25 20h59 A renovação de Vinícius Júnior com o Real Madrid continua estagnada. De acordo com o jornalista espanhol Antón Meana, em entrevista ao AS, o brasileiro recusou uma proposta que já havia sido acertada antes do Mundial de Clubes. O motivo seria a busca por um salário no patamar de Kylian Mbappé, hoje uma das principais referências do projeto esportivo merengue. As conversas, que o clube considerava encerradas, foram reabertas. Meana afirma que o Real Madrid não tem interesse em perder o camisa 7, sobretudo porque seu vínculo vai até 2027. "Ao Real Madrid não é conveniente que ele saia de graça. Ao contrário do que passava com Sergio Ramos, a oferta não vai caducar e vai haver margem para que os dois negociem", explicou. O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. "O projeto do Real Madrid de Xabi Alonso em torno de Mbappé não ajudou Vinícius, que encontrou um 'pai' em Ancelotti. Se Vini e Mbappé pudessem fazer uma sociedade como fizeram Neymar e Messi no Barcelona, seria bom para o Real e para os dois", disse. Ele ainda diz que o cenário lembra outras saídas de ídolos, como Casillas, Raúl, Sergio Ramos e até Cristiano Ronaldo. A diferença, segundo Meana, é que Vinícius vive seu auge. "Eram jogadores que já estavam de saída e que já não apresentavam mais o melhor futebol. Acredito que nesse caso, Vinícius tem um contrato adequado ao que ele merece como jogador e, portanto, pode negociar", avaliou. Para Meana, a falta de mercado para o atacante na Europa torna o acerto mais provável. "Vinícius tem um handicap chave na negociação: tem pouco mercado. Não se encaixa em muitas equipes da Premier (League), por sua personalidade, sua forma de ser, seu comportamento. Para mim, o lugar perfeito para o Vinícius é no Real Madrid." A saída de Carlo Ancelotti também é um fator no momento atual. Segundo o jornalista, o técnico foi decisivo para transformar Vinícius em protagonista. "Ancelotti foi fundamental, o tornou um grande futebolista. Ele entendeu que Vini é mais de trato individual, não vai aprender com castigo, no banco como Xabi Alonso tem feito." Meana acredita que a renovação é o caminho natural. "Acredito que, se o Vinícius aceitar o contrato que o ofereceram, a renovação se acertaria. O Madrid não vai encontrar um jogador tão bom como o Vinícius. A ele não interessa um confronto com o clube e ao clube não interessa o risco de que ele saia livre quando acabar a temporada." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI TER LEI DO EX? Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso 25.09.25 17h52 SÉRIE B Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso. 25.09.25 16h09 SÉRIE B Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados 25.09.25 15h37 Futebol Leão paga pecados no finalzinho 25.09.25 14h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 SÉRIE B Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados 25.09.25 15h37