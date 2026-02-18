Vini Jr. recebe apoio de clubes, jogadores e torcedores: 'Estamos com você', diz Lewis Hamilton Estadão Conteúdo 18.02.26 11h58 Não foram poucas as demonstrações de revolta com mais um caso de racismo no futebol e de apoio ao brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid. Muitos jogadores invadiram suas redes sociais para prestar apoio e se solidarizar. Até mesmo o piloto da Ferrari, Lewis Hamilton, sempre engajado em lutas contra a desigualdade e discriminação. O piloto inglês fez um post em seus stories do Instagram com Vini Jr. olhando para o céu após ele acusar o argentino Prestianni, do Benfica, de tê-lo chamado de "macaco" e escreveu: "Estamos com você." - já havia comentado em foto do gol com "continue brilhando. Orgulhoso de você, irmão." O jogador fez questão de repostar o apoio. Também o fez em mensagens dos companheiros Alexander-Arnold, Valverde, Carreras, Arda Guler e Rudiger, que escreveu "sempre contigo, hermanito." Mbappé foi o mais contumaz defensor do camisa 7 ainda em campo, enquanto o compatriota francês Thierry Henry usou seu espaço de comentários na CBS Sports para detonar a atitude do argentino e também prestar solidariedade a Vini. O também ex-jogador Rio Ferdinand detonou os críticos do brasileiro, que o culparam da confusão em Lisboa. "Vini Júnior tem culpa. Como pode ele comemorar daquele jeito?", ironizou em vídeo mas redes sociais, antes de, sério e bravo, reprovar mais um ato de racismo no futebol. "Não, não podemos aceitar isso, aparecer aqui novamente para falar de racismo. O futebol é chamado de jogo bonito porque é um esporte bonito", frisou o ídolo do Manchester United. "Mas esse tipo de lixo é muito prejudicial e as autoridades têm de ser fortes nesses casos. É um comportamento baixo, de ignorância e muita estupidez apenas por alguém ter feito um gol incrível e comemorar. Celebrações fazerem parte do jogo e muitos de nós já fizemos isso, mostramos a camisa e dissemos que 'somos o cara'. Comemoramos para os fãs." Clube de formação de Vini no Brasil, o Flamengo não se esquivou do caso e também saiu em defesa de seu ex-jogador. "O que o Vini Jr. vive não é só sobre futebol. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa pra estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é", defendeu o clube carioca. "A dança dele é alegria de verdade. É espontânea. É dele. Racismo não é parte do jogo. Machuca. E não pode ser normalizado. Vini, você não está sozinho. A gente sente, a gente apoia, a gente está com você." Outro rubro-negro a se solidarizar com o atacante foi o Sport Recife. "O Sport repudia com veemência o episódio de racismo sofrido por Vinícius Jr. na partida da Champions League diante do Benfica, que envolveu o jogador Gianluca Prestianni, e reafirma: racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade." 