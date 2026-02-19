Vini Jr. passou por 20 casos de racismo em oito anos de Real Madrid O episódio mais recente ocorreu no Estádio da Luz, em Lisboa, durante o duelo entre Benfica e Real Madrid Estadão Conteúdo 19.02.26 11h18 A hostilidade enfrentada por VinIcius Júnior no futebol europeu deixou de ser episódica há muito tempo. Ela tem datas, locais, protagonistas e, em alguns casos, decisões judiciais. O episódio mais recente, ocorrido no Estádio da Luz, em Lisboa, durante o duelo entre Benfica e Real Madrid pela Champions League, marcou o 20º caso de racismo sofrido pelo brasileiro desde que chegou ao clube espanhol, em 2018. O confronto em Portugal ampliou uma lista que já atravessava a Espanha inteira. Vini Jr. foi insultado em arquibancadas, alvo de cantos racistas, gestos imitando macacos, ameaças de morte e até representado por um boneco negro pendurado em uma ponte, vestindo sua camisa. Em alguns episódios, nada aconteceu. Em outros, a pressão pública e institucional resultou em condenações inéditas no país. A perseguição levou o jogador a depor em tribunais e transformou sua trajetória esportiva também em uma batalha política e social. Em meio a um cenário historicamente permissivo com os chamados "futebol raiz" e "provocações do futebol", La Liga e a Justiça espanhola passaram a agir com mais rigor apenas nos últimos anos - muitas vezes impulsionadas pela insistência do próprio atleta em não se calar. Agora, com a abertura de um procedimento disciplinar pela Uefa após a acusação contra Gianluca Prestianni, o problema ultrapassa novamente as fronteiras da Espanha e chega oficialmente a Portugal. OS 20 CASOS DE RACISMO SOFRIDOS POR VINÍCIUS JÚNIOR Um levantamento da BBC trouxe todas as vezes em que Vini Jr. foi alvo de episódios racistas no futebol europeu. Confira: 1º - Outubro de 2021 - Camp Nou (Barcelona): ofensas racistas durante substituição em um clássico. Caso arquivado por falta de identificação do autor; 2º - Março de 2022 - Mallorca: torcedores imitaram sons de macaco e gritaram para o jogador "pegar bananas". Autoridades consideraram o ato "lamentável", mas não criminoso; 3º - Março de 2022 - Programa El Chiringuito: Pedro Bravo sugeriu que Vinícius deveria "parar de agir como um macaco". Pediu desculpas depois. Nenhuma punição aplicada; 4º - Setembro de 2022 - Atlético de Madrid (arredores do estádio): cantos racistas antes da partida. O Ministério Público não apresentou denúncia; 5º - Janeiro de 2023 - Madri: boneco negro com a camisa de Vinícius foi pendurado em uma ponte. Quatro envolvidos foram condenados a penas de prisão, depois convertidas em multas e restrições; 6º - Fevereiro de 2023 - Mallorca: novos insultos racistas durante partida. Sem punições esportivas relevantes; 7º - Março de 2023 - Barcelona (Camp Nou): ofensas reiteradas durante clássico. Caso encerrado sem sanções; 8º - Abril de 2023 - Valladolid: Vinícius foi novamente alvo de cânticos racistas. Investigações não avançaram; 9º - Maio de 2023 - Valencia (Mestalla): marco histórico: insultos levaram à paralisação do jogo. Três torcedores foram condenados a prisão - primeira sentença desse tipo na Espanha; 10º - Maio de 2023 - Valencia (campo): após reagir às arquibancadas, Vinícius foi expulso, gerando debate sobre a inversão de responsabilidades; 11º - Junho de 2023 - Redes sociais: campanhas racistas online após o episódio de Valencia. Investigações abertas, sem condenações imediatas; 12º - Março de 2024 - Retorno ao Mestalla: recebido com vaias em massa. Respondeu marcando dois gols e comemorando com o punho erguido; 13º - Março de 2024 - Atlético de Madrid x Inter (Champions League): cantos racistas contra Vinícius mesmo sem o jogador em campo. Real Madrid denunciou o caso; 14º - Abril de 2024 - Osasuna: gritos de "Vinícius morre" foram ouvidos no estádio. Investigação aberta; 15º - Junho de 2024 - Valencia (sentença): três torcedores condenados a oito meses de prisão e banimento de estádios por dois anos; 16º - Setembro de 2024 - Derby de Madri (internet): quatro pessoas presas por incitação ao ódio em redes sociais contra o jogador; 17º - Fevereiro de 2025 - Real Sociedad (Copa do Rei): árbitro acionou protocolo antirracismo; câmeras flagraram gestos racistas direcionados a Vinícius; 18º - Janeiro de 2026 - Copa do Rei (contra Albacete): torcedores do adversário proferiram insultos racistas. La Liga condenou publicamente; 19º - Fevereiro de 2026 - Benfica x Real Madrid: acusação direta contra Gianluca Prestianni. Jogo paralisado por nove minutos. Investigação da Uefa em andamento; 20º - Fevereiro de 2026 - Estádio da Luz (ambiente geral): hostilidade coletiva e xingamentos registrados em súmula e imagens, ampliando o caso para análise disciplinar. "NÃO SOU VÍTIMA. SOU ALGOZ DO RACISMO" Após a condenação dos torcedores em Valencia, Vinícius explicou por que segue reagindo publicamente. O jogador disse que muitos pediram silêncio e outros afirmaram que sua luta era inútil. "Como sempre falei, eu não sou vítima de racismo. Sou algoz de racistas. Essa condenação não é por mim, é por todas as pessoas negras", escreveu o jogador em seu perfil no X - veja a postagem na íntegra abaixo: Dentro de campo, o brasileiro segue decidindo jogos pelo Real Madrid. Fora dele, tornou-se o principal rosto de uma mudança lenta - e ainda insuficiente - no combate ao racismo no futebol europeu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid racismo Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 FUTEBOL Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão 20.02.26 14h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13