Vini Jr. não marca há 93 dias e foi substituído em 52% dos jogos com Xabi Alonso no Real Madrid Estadão Conteúdo 05.01.26 10h43 O atacante Vinicius Júnior tem tido uma temporada complicada pelo Real Madrid por apresentar boas atuações em sequência, oscilando em campo. No último domingo, 4, o time merengue goleou o Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol e, ainda assim, torcedores vaiaram o brasileiro quando ele foi substituído na reta final do duelo do final de semana. O jogador revelado pelo Flamengo já tinha sido vaiado por alguns fãs do Real Madrid na vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, no dia 20 de dezembro. Vinicius Júnior foi sacado pelo técnico Xabi Alonso em 13 das 25 partidas da temporada, ou seja, em 52% dos jogos. Longe de suas melhores atuações, o atacante vive um incômodo jejum, já que não marca desde o dia 4 de outubro, quando fez dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal, por La Liga. Nesta temporada, foram cinco gols marcados em 25 jogos. Apesar do momento de instabilidade, o técnico Xabi Alonso saiu em defesa de Vinicius Júnior. O comandante ressaltou o papel que o brasileiro exerce para a equipe merengue. "Vini contribuiu muito, entrou muito bem, foi persistente e desequilibrante. Gostei da atuação dele, de tudo o que nos entregou. Ele vai ser crucial na Supercopa", disse Xabi Alonso, após o confronto contra o Real Betis. "Nós entendemos a situação. Vinicius é maduro, e nós também. Precisamos responder. Estamos todos aqui para nos apoiar. Queremos dar o nosso melhor. Vini é e sempre foi fundamental no Madrid, e continuará sendo. Tenho certeza de que o Bernabéu vai aplaudi-lo no futuro, não tenho dúvida disso", complementou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Xabi Alonso Vini Jr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53