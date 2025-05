Vini Jr. machuca tornozelo, pode desfalcar convocação de Ancelotti e preocupa Real para Mundial

O Real Madrid acumulou muitos problemas no embate com o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, no sábado. Além de ser o último clássico do técnico Carlo Ancelotti, viu a derrota por 4 a 3 praticamente acabar com as chances de título e ainda trouxe dúvidas para o Mundial de Clubes. Vini Júnior teve um entorse no tornozelo confirmado nesta segunda-feira após exames de imagem e pode ser desfalque na primeira convocação do italiano no comando da seleção brasileira, além de não ter presença garantida na competição de clubes agendada para os Estados Unidos.

"Após exames realizados hoje em Vinícius Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo. Sua recuperação será monitorada", anunciou o clube, sem revelar o grau da lesão. Além do atacante brasileiro, o clube merengue ainda informou lesão muscular na coxa esquerda de Lucas Vázquez.

Entorse de grau um costuma ter até três semanas de reabilitação, o que deixaria o atacante liberado somente no começo de junho. A convocação de Ancelotti ocorre dia 26 de maio, para os jogos contra o Equador (5 de junho fora de casa) e o Paraguai (dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo).

VEJA MAIS

Vini Júnior deve futebol com a camisa da seleção brasileira e muitos torcedores cobram o motivo de não repetir pelo País as apresentações no clube espanhol, que o levou ao título de melhor do mundo. Com Ancelotti, há a esperança de que cresça e, por isso, ele iniciou uma corrida contra o tempo para se recuperar e estar na rodada das Eliminatórias.

Mas, se o problema que o tirou no decorrer do clássico, mancando bastante, for de grau 2, já seriam seis semanas afastados, o que o deixaria fora da estreia de Ancelotti na seleção e ainda causa preocupação no Real Madrid sob qual condição teria seu astro no Super Mundial de Clubes.

O Real estreia no Mundial no dia 18 de junho, diante do Al-Hilal, depois encara os mexicanos do Pachuca, no dia 22, e encerra a participação na fase de classificação frente ao Salzburg, da Áustria, dia 26.