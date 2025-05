Fim da novela! CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta segunda-feira (12), a contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira masculina. O experiente treinador italiano assume o comando após a saída de Dorival Júnior, em março, e terá como primeiros desafios os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Considerado um dos maiores técnicos da história do futebol, Ancelotti chega com a missão de recolocar o Brasil no caminho dos títulos. A chegada do multicampeão europeu é vista como um marco para a CBF, que aposta em seu prestígio internacional e capacidade de liderança para renovar a Seleção.

— Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro — afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O próximo compromisso da Seleção será no dia 5 de junho, contra o Equador, em casa. Com 21 pontos, o Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, enquanto os equatorianos são os vice-líderes, com 23. A rodada seguinte, diante do Paraguai, também será crucial para as pretensões da equipe rumo ao Mundial de 2026.