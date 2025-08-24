Vini Jr. entra no 2º tempo, dá assistência e marca em vitória do Real Madrid sobre Oviedo Estadão Conteúdo 24.08.25 18h57 Poupado no início do jogo do Real Madrid contra o Oviedo neste domingo, o atacante Vinicius Jr. entrou no segundo tempo, deu uma assistência para o segundo gol de Mbappé e marcou o último na vitória por 3 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro foi o mais vaiado na apresentação dos times antes do jogo no estádio Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo. A última vez que o atacante não havia aparecido entre os titulares do Real Madrid havia sido em setembro de 2024. Naquela ocasião, como neste domingo, Vini Jr. deu lugar ao compatriota Rodrygo, que não iniciava um jogo desde a estreia no Mundial de Clubes nos EUA. Não foi a única alteração feita pelo técnico Xabi Alonso. Ele escalou o argentino Mastantuono pela primeira vez, e voltou com Rudiger na zaga no lugar de Militão. Vini Jr. entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar de Rodrygo, quando o Real já vencia por 1 a 0, gol de Mbappé no primeiro tempo. Pouco depois de tomar um cartão amarelo por cair na área do Oviedo e simular um pênalti, o brasileiro foi decisivo para consolidar a segunda vitória do Real em duas rodadas. Ele roubou uma bola na intermediária, avançou em velocidade e tocou para Mbappé marca o segundo gol do jogo. Já nos acréscimos, Vini Jr. deixou sua marca. Ele aproveitou passe de Brahim Diaz, invadiu a área e chutou cruzado. Com 106 gols, ele se igualou ao galês Gareth Bale na lista de maiores goleadores do Real Madrid. O brasileiro comemorou diante da torcida da casa. O Real Madrid volta a jogar no Espanhol no sábado contra o Mallorca no Santiago Bernabéu. Já o Oviedo tenta seus primeiros pontos no campeonato contra o Real Sociedad, novamente em casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Real Madrid Oviedo Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 Futebol Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição 24.08.25 18h55 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14