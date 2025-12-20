Vini Jr. é vaiado ao ser substituído em Madri e posta mensagem enigmática em rede social A imprensa espanhola se dividiu sobre a intensidade do protesto Estadão Conteúdo 20.12.25 20h42 Vini Jr. foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Sevilla pela 18ª rodada de LaLiga neste sábado no Santiago Bernabéu, em Madri, e foi vaiado pela torcida madrilenha. A imprensa espanhola se dividiu sobre a intensidade do protesto. O jornal Marca registra "alguns aplausos", enquanto o As cita "uma trilha sonora constante: vaias" enquanto o brasileiro deixava o campo. O As descreveu a vaia deste sábado como diferente das anteriores, como as dos jogos contra o Celta e Manchester City. "Nenhuma foi tão inegável. Tão alta", descreve o jornal. Já o Marca afirma que existe uma clara divisão de opiniões sobre o brasileiro entre os torcedores do Real. Ao ver a placa de substituição com seu número e entregar a braçadeira de capitão para Cortouis, o atacante caminhou para a linha lateral sem gesticular e abraçou o técnico Xabi Alonso. Depois do jogo, Vini Jr. removeu a foto de seu prefil na rede social, no qual aparecia com a camisa do Real Madrid, e trocou por outra com a camisa da seleção brasileira. Além disso, postou uma foto sua com a braçadeira de capitão do Real e uma legenda apenas com reticências (...). "Três pontos. Breve, conciso. Enigmático", descreveu o As. Vini Jr. não balança as redes, contando participações no Real e na seleção, há 17 jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vini Jr. Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22