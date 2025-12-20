Capa Jornal Amazônia
Vini Jr. é vaiado ao ser substituído em Madri e posta mensagem enigmática em rede social

A imprensa espanhola se dividiu sobre a intensidade do protesto

Estadão Conteúdo

Vini Jr. foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Sevilla pela 18ª rodada de LaLiga neste sábado no Santiago Bernabéu, em Madri, e foi vaiado pela torcida madrilenha. A imprensa espanhola se dividiu sobre a intensidade do protesto. O jornal Marca registra "alguns aplausos", enquanto o As cita "uma trilha sonora constante: vaias" enquanto o brasileiro deixava o campo.

O As descreveu a vaia deste sábado como diferente das anteriores, como as dos jogos contra o Celta e Manchester City. "Nenhuma foi tão inegável. Tão alta", descreve o jornal. Já o Marca afirma que existe uma clara divisão de opiniões sobre o brasileiro entre os torcedores do Real.

Ao ver a placa de substituição com seu número e entregar a braçadeira de capitão para Cortouis, o atacante caminhou para a linha lateral sem gesticular e abraçou o técnico Xabi Alonso.

Depois do jogo, Vini Jr. removeu a foto de seu prefil na rede social, no qual aparecia com a camisa do Real Madrid, e trocou por outra com a camisa da seleção brasileira. Além disso, postou uma foto sua com a braçadeira de capitão do Real e uma legenda apenas com reticências (...). "Três pontos. Breve, conciso. Enigmático", descreveu o As. Vini Jr. não balança as redes, contando participações no Real e na seleção, há 17 jogos.

futebol

Vini Jr.

Real Madrid
Esportes
