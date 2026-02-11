Vini Jr. e Mbappé bancam jantar a elenco do Real Madrid às vésperas de decisão na Champions A reunião veio à tona após o brasileiro publicar, nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto ao lado dos companheiros, registrando o momento de confraternização Estadão Conteúdo 11.02.26 16h33 Vini Jr. e Kylian Mbappé deram uma demonstração de protagonismo e liderança fora das quatro linhas e promoveram um jantar para todo o elenco do Real Madrid na noite desta terça-feira (10), em Madri. O encontro aconteceu em um restaurante da capital espanhola ligado aos dois jogadores e ganhou destaque na imprensa local. A reunião veio à tona após o brasileiro publicar, nos stories de seu perfil no Instagram, uma foto ao lado dos companheiros, registrando o momento de confraternização. A iniciativa soa como um gesto de liderança e aproximação em um momento decisivo da temporada. Todos os 24 atletas do elenco principal marcaram presença no jantar, que ocorreu exatamente uma semana antes do início do playoff da Liga dos Campeões. O Real Madrid terá pela frente o Benfica, rival que venceu os espanhóis na última rodada da fase de liga e acabou impedindo a classificação direta da equipe merengue às oitavas de final. Os confrontos contra o time português estão marcados para os dias 17 e 25 de fevereiro, com o jogo de ida em Lisboa e o da volta em Madri. Antes disso, a equipe comandada por Arbeloa entra em campo no sábado, quando recebe a Real Sociedad no Santiago Bernabéu, em compromisso válido por La Liga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrid jantar Mbappé Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 11.02.26 18h28 futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 Que tal? Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas 11.02.26 11h49 Automobilismo Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete 11.02.26 9h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55