Vini Jr. desfalca treino da seleção brasileira após folga na Disney; Marquinhos volta Estadão Conteúdo 28.03.26 13h17 A seleção brasileira pode ter mais um desfalque na Data Fifa. O atacante Vini Jr. chegou mancando na reapresentação da equipe, neste sábado, em Orlando, e ficou apenas na academia fazendo tratamento. O atacante foi flagrado curtindo a folga em Parque da Disney com a namorada, Virgínia Fonseca. Já o zagueiro Marquinhos voltou aos trabalhos normalmente. Brasileiros usaram as redes sociais para mostrar Vini Jr. e a amada caminhando no parque Universal, em Orlando, na folga de sexta-feira, um dia após a derrota para a França, por 2 a 1, sem oito titulares. E as cobranças foram grandes, já que o atacante do Real Madrid pouco produziu e parecia não se importar em se expor, de mãos dadas. No começo da atividade deste sábado, após aquecimento, Carlo Ancelotti reuniu todos os jogadores em uma roda no campo para bater um breve papo de um minuto e meio antes de iniciar os treinamentos visando o compromisso com a Croácia, terça-feira, em Orlando (21h de Brasília). Sem ir ao gramado, Vini Jr. foi o desfalque da conversa e do início da preparação. A CBF não se manifestou sobre o problema do camisa 10. Apesar de acusar um desconforto muscular, a presença do astro não está descartada, apesar de Ancelotti poder surpreender e entrar com um setor ofensivo totalmente modificado - já havia perdido Raphinha, substituto no intervalo com os franceses por problema na coxa. Desta maneira, o ataque diante da Croácia contaria com nomes que ainda buscam confirmação na Copa do Mundo, casos de Endrick, Rayan, João Pedro e ou Igor Thiago, além de Luiz Henrique, cada vez mais com sua vaga encaminhada. Desfalque na quinta-feira por um problema no quadril - chegou a tentar treinar, mas foi flagrado recebendo massagem em campo - o zagueiro Marquinhos retomou as atividades e deve liderar a defesa diante dos perigosos croatas, que não perdem há um ano, ou nove partidas, e foram algozes na Copa do Mundo anterior, nas quartas, quando o próprio defensor desperdiçou a penalidade decisiva ao acertar a trave. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Vini Jr. Disney dores Marquinhos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 Fórmula 1 Fórmula 1: Verstappen critica carro e revela 'grandes problemas' na Red Bull Após 11º lugar no GP do Japão, piloto da Red Bull afirma que veículo 'derrapa bastante' e não rotaciona no meio da curva, afetando equilíbrio 28.03.26 9h12 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56