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Vini Jr. desfalca treino da seleção brasileira após folga na Disney; Marquinhos volta

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira pode ter mais um desfalque na Data Fifa. O atacante Vini Jr. chegou mancando na reapresentação da equipe, neste sábado, em Orlando, e ficou apenas na academia fazendo tratamento. O atacante foi flagrado curtindo a folga em Parque da Disney com a namorada, Virgínia Fonseca. Já o zagueiro Marquinhos voltou aos trabalhos normalmente.

Brasileiros usaram as redes sociais para mostrar Vini Jr. e a amada caminhando no parque Universal, em Orlando, na folga de sexta-feira, um dia após a derrota para a França, por 2 a 1, sem oito titulares. E as cobranças foram grandes, já que o atacante do Real Madrid pouco produziu e parecia não se importar em se expor, de mãos dadas.

No começo da atividade deste sábado, após aquecimento, Carlo Ancelotti reuniu todos os jogadores em uma roda no campo para bater um breve papo de um minuto e meio antes de iniciar os treinamentos visando o compromisso com a Croácia, terça-feira, em Orlando (21h de Brasília).

Sem ir ao gramado, Vini Jr. foi o desfalque da conversa e do início da preparação. A CBF não se manifestou sobre o problema do camisa 10. Apesar de acusar um desconforto muscular, a presença do astro não está descartada, apesar de Ancelotti poder surpreender e entrar com um setor ofensivo totalmente modificado - já havia perdido Raphinha, substituto no intervalo com os franceses por problema na coxa.

Desta maneira, o ataque diante da Croácia contaria com nomes que ainda buscam confirmação na Copa do Mundo, casos de Endrick, Rayan, João Pedro e ou Igor Thiago, além de Luiz Henrique, cada vez mais com sua vaga encaminhada.

Desfalque na quinta-feira por um problema no quadril - chegou a tentar treinar, mas foi flagrado recebendo massagem em campo - o zagueiro Marquinhos retomou as atividades e deve liderar a defesa diante dos perigosos croatas, que não perdem há um ano, ou nove partidas, e foram algozes na Copa do Mundo anterior, nas quartas, quando o próprio defensor desperdiçou a penalidade decisiva ao acertar a trave.

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