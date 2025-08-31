Vini Jr. aparece em acanhado estádio português para apoiar o Alverca em derrota para o Benfica Estadão Conteúdo 31.08.25 16h23 Um dia depois de sair aplaudido por 72.699 torcedores no estádio Santiago Bernabéu por ter anotado o gol da vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre o Mallorca, pela LaLiga, Vinícius Júnior causou furor no acanhado Complexo Desportivo de Alverca, em Portugal, com capacidade para 7.700 pessoas, onde acompanhou a partida entre o Alverca e o Benfica. Em uma das tribunas do pequeno estádio, Vini Jr. tirou fotos e deu autógrafos aos fãs portugueses, neste domingo, antes de a bola rolar. Desde fevereiro, o atacante é coproprietário do clube da região metropolitana de Lisboa, que retornou à elite do futebol português após 21 anos ausente, graças a dois acessos consecutivos. Segundo a imprensa portuguesa, o astro do Real Madrid e da seleção brasileira está ligado a um grupo de investidores brasileiros e espanhóis que adquiriu o clube, em fevereiro passado, por cerca de 8 milhões de euros (R$ 47,7 milhões à época). No mês passado, Vinícius Júnior divulgou fotos e um vídeo para promover o lançamento do novo uniforme do Alverca ao lado de Camavinga, seu companheiro no Real Madrid, do rapper americano Travis Scott e do DJ Chase B. Apesar do apoio de Vini Jr., o time de Alverca do Ribatejo não conseguiu fazer frente ao Benfica, que teve o ex-palmeirense Richard Ríos como titular, e perdeu por 2 a 1. Schjelderup e Dedic marcaram para a equipe lisboeta e Davy Gui descontou no fim. Com o resultado, os encarnados chegaram a nove pontos no Português após três partidas, enquanto os anfitriões, que contam com seis jogadores brasileiros, somam apenas um em quatro jogos. A partida deste domingo ao menos serviu para o atacante conhecer melhor o Benfica, adversário do Real Madrid na Champions League, em 28 de janeiro, na última partida da fase de liga da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Português Alverca Benfica Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00