Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Villalba tem lesão confirmada e desfalca cruzeiro contra Corinthians na semi da Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

O técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com um de seus pilares para o jogo de volta do Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcado para este domingo, na Neo Química Arena. O zagueiro Villalba foi submetido a exame e teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Por meio de nota, o clube mineiro disse que o atleta não deverá ser submetido à cirurgia. "A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início (de tratamento) imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro", diz parte do texto que foi publicado nas redes sociais da agremiação.

Villalba se machucou em um lance de disputa com o companheiro Fabrício Bruno. Ele ainda permaneceu em campo, mas depois precisou ser substituído por Jonathan Jesus no segundo tempo da partida contra o Corinthians no meio de semana.

Leonardo Jardim vai aproveitar o treino desta sexta-feira e também a atividade que o elenco vai realizar neste sábado para definir quem vai ser o substituto do atleta no setor defensivo. Além de Jonathan Jesus, Jardim tem também à disposição o zagueiro João Marcelo.

No duelo de ida, o Corinthians abriu uma boa vantagem para se garantir na final da Copa do Brasil ao derrotar o Cruzeiro em Minas pelo placar de 1 a 0. Assim, o time paulista joga por um empate para se garantir na decisão. Já os mineiros precisam de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Cruzeiro

Villalba

lesão

desfalque

Corinthians
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG

Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental

13.12.25 16h00

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h48

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda