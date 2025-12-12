Villalba tem lesão confirmada e desfalca cruzeiro contra Corinthians na semi da Copa do Brasil

O técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com um de seus pilares para o jogo de volta do Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcado para este domingo, na Neo Química Arena. O zagueiro Villalba foi submetido a exame e teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Por meio de nota, o clube mineiro disse que o atleta não deverá ser submetido à cirurgia. "A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início (de tratamento) imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro", diz parte do texto que foi publicado nas redes sociais da agremiação.

Villalba se machucou em um lance de disputa com o companheiro Fabrício Bruno. Ele ainda permaneceu em campo, mas depois precisou ser substituído por Jonathan Jesus no segundo tempo da partida contra o Corinthians no meio de semana.

Leonardo Jardim vai aproveitar o treino desta sexta-feira e também a atividade que o elenco vai realizar neste sábado para definir quem vai ser o substituto do atleta no setor defensivo. Além de Jonathan Jesus, Jardim tem também à disposição o zagueiro João Marcelo.

No duelo de ida, o Corinthians abriu uma boa vantagem para se garantir na final da Copa do Brasil ao derrotar o Cruzeiro em Minas pelo placar de 1 a 0. Assim, o time paulista joga por um empate para se garantir na decisão. Já os mineiros precisam de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal.