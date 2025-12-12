Villalba tem lesão confirmada e desfalca cruzeiro contra Corinthians na semi da Copa do Brasil Estadão Conteúdo 12.12.25 12h13 O técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com um de seus pilares para o jogo de volta do Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcado para este domingo, na Neo Química Arena. O zagueiro Villalba foi submetido a exame e teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Por meio de nota, o clube mineiro disse que o atleta não deverá ser submetido à cirurgia. "A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início (de tratamento) imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro", diz parte do texto que foi publicado nas redes sociais da agremiação. Villalba se machucou em um lance de disputa com o companheiro Fabrício Bruno. Ele ainda permaneceu em campo, mas depois precisou ser substituído por Jonathan Jesus no segundo tempo da partida contra o Corinthians no meio de semana. Leonardo Jardim vai aproveitar o treino desta sexta-feira e também a atividade que o elenco vai realizar neste sábado para definir quem vai ser o substituto do atleta no setor defensivo. Além de Jonathan Jesus, Jardim tem também à disposição o zagueiro João Marcelo. No duelo de ida, o Corinthians abriu uma boa vantagem para se garantir na final da Copa do Brasil ao derrotar o Cruzeiro em Minas pelo placar de 1 a 0. Assim, o time paulista joga por um empate para se garantir na decisão. Já os mineiros precisam de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Cruzeiro Villalba lesão desfalque Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26