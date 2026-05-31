Vila Nova supera o Londrina em jogo com duas expulsões e segue na briga pelo topo da Série B

O Vila Nova venceu o Londrina por 1 a 0 na manhã deste domingo, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida equilibrada e marcada por expulsões para os dois lados, o time goiano garantiu os três pontos com gol de André Luís, marcado no segundo tempo.

Com o resultado, o Vila Nova chegou a 22 pontos e segue bem na briga pelas primeiras colocações, vencendo a terceira seguida. Já o Londrina segue em situação delicada, dentro da zona de rebaixamento, com apenas oito pontos.

Um susto marcou a partida. Durante o jogo, uma ambulância precisou entrar em campo para prestar atendimento a um torcedor que estava desacordado atrás dos bancos de reservas. Integrantes do staff do Londrina acionaram rapidamente a equipe médica do clube, que auxiliou no socorro. De acordo com as primeiras informações, o torcedor teria sofrido uma queda após parte da grade de sustentação do setor social do estádio ceder.

O Londrina começou a partida pressionando o Vila Nova e quase abriu o placar logo nos primeiros minutos. Após boa jogada de Paulinho Moccelin, a bola chegou para Bruno Santos, que acertou um belo chute de fora da área, mas parou na grande defesa de Helton Leite. Depois, balançou as redes com Iago Teles, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Aos 15 minutos, o Londrina ficou com um jogador a menos em campo. Após uma entrada forte do atacante Iago Teles, o VAR chamou o árbitro para analisar as imagens e o jogador foi expulso direto.

Antes do intervalo, o Londrina desperdiçou a melhor oportunidade até então. Bruno Santos finalizou com perigo e exigiu boa defesa de Helton Leite. No rebote, a bola sobrou para Lucas Marques, que chutou para fora.

Na volta do intervalo, o Londrina voltou a levar perigo ao ataque. Após uma falha da defesa do Vila Nova, André Dhominique ficou com a bola em boa condição, mas chutou para fora.

Aos 16 minutos, o Vila Nova também teve um jogador expulso e ficou com dez atletas em campo. Pedro Romano atingiu Thalis em uma disputa de bola e recebeu o segundo cartão amarelo.

Mesmo criando menos do que o Londrina, o Vila Nova abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo. Marquinhos Gabriel cobrou escanteio pela esquerda, Enzo desviou de cabeça na primeira trave e André Luís apareceu livre para finalizar de primeira, sem chances para o goleiro.

Mesmo com as mudanças promovidas pelos treinadores, o Londrina seguiu criando oportunidades e buscando o empate. No entanto, apesar das investidas, a equipe paranaense não conseguiu transformar as chances em gol e o placar não se alterou.

O Londrina volta a campo no próximo sábado, às 11h, para enfrentar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse. Já o Vila Nova entra em campo na segunda-feira (8), às 20h, contra o Botafogo-SP, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 1 VILA NOVA

LONDRINA - Maurício Kozlinski; André Dhominique, Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron (Rafael Monteiro); André Luiz (Caio Rafael), Lucas Marques (Fabiano) e Thalis (Kauê Leonardo); Paulinho Moccelin (Vitinho Mota), Iago Teles e Bruno Santos. Técnico: Rogério Micale.

VILA NOVA - Helton Leite; Nathan Camargo (Hayner), Tiago Pagnussat, Pedro Romano e Higor Luiz; Willian Maranhão (Enzo), Dudu (Willian Formiga) e Marquinhos Gabriel; Janderson (Caio Marcelo), Ryan e Gustavo Puskas (André Luís). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - André Luís, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Marques, Paulinho Moccelin, André Dhominique e Fabiano (Londrina); Gustavo Puskas, Willian Maranhão, Pedro Romano, Dudu e Caio Marcelo (Vila Nova).

CARTÕES VERMELHOS - Iago Teles (Londrina) e Pedro Romano. (Vila Nova).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

PÚBLICO - 3.560 torcedores.

RENDA - R$ 80.085,00.

LOCAL - Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR).