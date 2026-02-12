VÍDEO: torcida invade gramado, agride jogadores do Moto Club e partida é encerrada

A partida entre Moto Club e IAPE, pela volta da semifinal do Campeonato Maranhense, foi encerrada antes do tempo regulamentar após torcedores invadirem o gramado do estádio Nhozinho Santos, em São Luís, na noite de quarta-feira (11). A confusão começou aos 38 minutos do segundo tempo, quando o IAPE vencia por 2 a 0 e eliminava o time rubro-negro da competição.

De acordo com as informações registradas no local, membros de uma torcida organizada do Moto Club pularam o alambrado e partiram em direção aos jogadores. O atacante Andrezinho foi cercado e agredido por invasores. Atletas que estavam no banco de reservas e integrantes da comissão técnica entraram em campo para tentar conter a situação.

Com o tumulto generalizado, a Polícia Militar entrou no gramado e utilizou spray de pimenta e balas de borracha para dispersar os torcedores. Parte dos invasores retornou às arquibancadas, mas uma nova confusão foi registrada.

O zagueiro Denilson, do Moto Club, foi atingido pelo efeito do spray de pimenta e precisou de atendimento médico à beira do campo. Uma ambulância chegou a entrar no gramado para prestar socorro. Outros jogadores também se envolveram em empurrões durante o tumulto.

Diante da falta de segurança, o árbitro Paulo José Sousa Mourão reuniu os capitães das equipes aos 41 minutos do segundo tempo e decidiu encerrar a partida.

IAPE faz final inédita no Maranhense

Com o resultado, o IAPE garantiu vaga na final do Campeonato Maranhense pela primeira vez em sua história. A equipe já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 e confirmou a classificação com o triunfo por 2 a 0 na volta.

Na decisão, o IAPE enfrentará o Maranhão, que eliminou o Sampaio Corrêa após vencer por 3 a 0 na ida e perder por 2 a 0 no jogo de volta.

Já o Moto Club amplia o jejum e chega ao oitavo ano consecutivo sem conquistar o título estadual. O clube agora volta as atenções para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.