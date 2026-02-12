VÍDEO: torcida invade gramado, agride jogadores do Moto Club e partida é encerrada Confusão no estádio Nhozinho Santos marcou eliminação do Moto Club no Campeonato Maranhense; IAPE avança à final inédita Hannah Franco 12.02.26 9h44 A partida entre Moto Club e IAPE, pela volta da semifinal do Campeonato Maranhense, foi encerrada antes do tempo regulamentar após torcedores invadirem o gramado do estádio Nhozinho Santos, em São Luís, na noite de quarta-feira (11). A confusão começou aos 38 minutos do segundo tempo, quando o IAPE vencia por 2 a 0 e eliminava o time rubro-negro da competição. De acordo com as informações registradas no local, membros de uma torcida organizada do Moto Club pularam o alambrado e partiram em direção aos jogadores. O atacante Andrezinho foi cercado e agredido por invasores. Atletas que estavam no banco de reservas e integrantes da comissão técnica entraram em campo para tentar conter a situação. VEJA MAIS PM apreende armas e drogas com torcedores em van a caminho do Re-Pa, em Castanhal Material apreendido incluía barras de ferro, facão, rojões e drogas Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão Com o tumulto generalizado, a Polícia Militar entrou no gramado e utilizou spray de pimenta e balas de borracha para dispersar os torcedores. Parte dos invasores retornou às arquibancadas, mas uma nova confusão foi registrada. O zagueiro Denilson, do Moto Club, foi atingido pelo efeito do spray de pimenta e precisou de atendimento médico à beira do campo. Uma ambulância chegou a entrar no gramado para prestar socorro. Outros jogadores também se envolveram em empurrões durante o tumulto. Diante da falta de segurança, o árbitro Paulo José Sousa Mourão reuniu os capitães das equipes aos 41 minutos do segundo tempo e decidiu encerrar a partida. Confira o vídeo do momento: IAPE faz final inédita no Maranhense Com o resultado, o IAPE garantiu vaga na final do Campeonato Maranhense pela primeira vez em sua história. A equipe já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 e confirmou a classificação com o triunfo por 2 a 0 na volta. Na decisão, o IAPE enfrentará o Maranhão, que eliminou o Sampaio Corrêa após vencer por 3 a 0 na ida e perder por 2 a 0 no jogo de volta. Já o Moto Club amplia o jejum e chega ao oitavo ano consecutivo sem conquistar o título estadual. O clube agora volta as atenções para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato maranhense moto club-ma agressão futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32