VÍDEO: Neymar surpreende vendedor de rua e compra camisas da Seleção antes de jogo da Copa América

A caminho do SoFi Stadium para acompanhar jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa América contra a Costa Rica, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (24), o atacante Neymar surpreendeu três vendedores ambulantes. O craque do Al-Hilal decidiu comprar duas camisas do Brasil que eram comercializadas pelos trabalhadores. A cena, gravada de dentro do carro do brasileiro, viralizou nas redes sociais.

Ao parar em um semáforo, Neymar notou os vendedores comercializando as camisas e pediu as peças. O vendedor correu para atender o craque, mas, só se deu conta de quem era o cliente ao chegar perto do carro para entregar os produtos.

VEJA MAIS

O vendedor ficou em êxtase e os dois colegas correram até o veículo para tietar o jogador brasileiro. O atacante pediu calma aos comerciantes e aparentemente, atendeu aos pedidos de fotos.

VEJA O VÍDEO

Neymar está afastado dos gramados desde o final de outubro de 2023, quando sofreu uma lesão grave no ligamento do joelho esquerdo. O brasileiro só deve retornar às atividades no segundo semestre.

Na estreia da Seleção Brasileira na Copa América, o craque prestou apoio aos jogadores e estava presente no estádio durante a partida. O jogo contra a Costa Rica terminou empatado em 0 a 0 e sem grandes emoções