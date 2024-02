Vídeo mostra uniformizada do Sport prestes a atacar ônibus de torcida do Fortaleza: 'A hora é essa'

Um vídeo repercutido nas redes sociais mostra o momento em que um grupo, de aproximadamente 30 uniformizados, do Sport-PE, planeja atacar o ônibus de torcida do Fortaleza-CE, na noite da última quarta-feira (21), em Recife.

Em determinado momento, eles começam a correr nas imediações do Atacadão dos Presentes, no bairro do Curado, zona Oeste da Região Metropolitana do Recife. Os uniformizados, capturados em vídeo por um torcedor rubro-negro a caminho da Arena de Pernambuco, palco do confronto contra o Fortaleza, pela Nordestão, comentam sobre as bombas e a hora do ataque.

"Ó os caras (torcida do Fortaleza), p****, cadê as bombas, c******? Corre não, p****... Cadê as bombas? É os caras, p****. É agora, p****, a hora é essa!", dizem.

Logo em seguida, é possível ouvir tiros ao fundo, supostamente da Polícia Militar, que escoltava o ônibus com torcedores do Leão do Pici, posteriormente alvos da ação da organizada.

Pela madrugada desta quinta-feira (22), o ônibus da delegação do Tricolor do Pici, com jogadores, comissão técnica e dirigentes, foi atacado com bombas e pedras na saída da Arena de Pernambuco. Conforme o presidente do time pernambucano, a ação foi premeditada. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, ainda disse que uma tragédia maior poderia ter ocorrido.

Seis atletas do clube foram encaminhados ao hospital, entre eles, o paraense Yago Pikachu. Segundo a assessoria da equipe cearense, o estado de saúde deles não é grave.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)