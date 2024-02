Filha de jogador do Fortaleza se assusta em desembarque: ‘Machucou no trabalho?’

Dudu Santos, lateral-direito do Fortaleza-CE, foi um dos feridos no atentado contra o ônibus do clube na madrugada desta quinta-feira (22), em Recife-PE. No desembarque, na capital cearense, o atleta foi recebido pela esposa e pela filha, Bella. Ao ver o pai com feridas, a pequena perguntou se ele havia se machucado no trabalho.

“Papai, você se machucou no trabalho?”, indagou. O jogador confirmou com a cabeça e os três deixaram o aeroporto.

Na web, internautas se comoveram com a situação. “Não dá pra naturalizar isso”, disse um perfil. “Graças a Deus o pior não aconteceu! Mas, o que fizeram com o Fortaleza ontem é algo inadmissível e os responsáveis precisam ser punidos severamente. Olha a pergunta da filha do Dudu!”, escreveu outro, indignado.

Ataque

Além dele, outros cinco jogadores do Fortaleza ficaram feridos e foram levados ao hospital ainda em Recife. O paraense Yago Pikachu também está entre as vítimas. Nas redes sociais, o jogador publicou fotos mostrando os estilhaços de vidro espalhados pelos braços, pernas e até na cabeça.

“Inadmissível o que aconteceu. Graças a Deus não tivemos uma tragédia mais grave. Até quando?”, escreveu em uma foto na maca do hospital.

O Fortaleza desembarcou com a delegação na manhã desta quinta-feira (22), após a partida contra o Sport-PE na noite anterior. O Leão do Pici volta aos gramados na Copa do Brasil na próxima quinta-feira (29), contra o Fluminense-PI, no Lindolfo Monteiro, em Teresina, às 20h (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)