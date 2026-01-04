Vídeo: Gabigol 'volta pra casa' e já treina no Santos para a temporada 2026 Em vídeo divulgado pelo clube, o atleta de 29 anos participa de um treino coletivo logo após ter seu retorno confirmado. Estadão Conteúdo 04.01.26 9h32 Anunciado como reforço do Santos na manhã de sábado (3), Gabriel Barbosa, o Gabigol, já vestiu o colete e foi a campo treinar com os novos companheiros no CT Rei Pelé, na Baixada. Em vídeo divulgado pelo clube, o atleta de 29 anos participa de um treino coletivo logo após ter seu retorno confirmado. O atacante também divulgou, em suas redes sociais, um vídeo no qual aparece em uma foto com a camisa do Santos ainda com poucos anos de vida. "Não é só um clube, é uma causa", escreveu Gabigol na legenda, resgatando, ao fundo, um áudio do rapper Mano Brown, entre outros, exaltando o time alvinegro. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Esta será a terceira passagem de Gabigol pela Vila Belmiro. Ele chegou às categorias de base do Santos aos 8 anos, em 2004, e se profissionalizou em 2013. No total, o atacante disputou 210 jogos pelo clube, com 84 gols e 13 assistência, conquistando o bicampeonato paulista, em 2015 e 2016, além da artilharia do Brasileiro (2018) e da Copa do Brasil (2014, 2015 e 2018). O Santos assinou contrato de empréstimo do atacante junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano. Após ter atravessado ótima fase no Flamengo, o Menino da Vila teve pouco espaço em Belo Horizonte e ficou marcado pelo pênalti perdido contra o Corinthians, que provocou a queda dos mineiros na semifinal da Copa do Brasil. A chegada do técnico Tite, com quem não tem bom relacionamento, dificultou ainda mais a sua permanência em Minas. O técnico Juan Pablo Vojvoda prepara o Santos para a estreia no Campeonato Paulista, no próximo sábado (10), diante do Novorizontino, sob a expectativa da presença da dupla Neymar e Gabigol em campo na Vila Belmiro. Na sequência, na quarta-feira (14), o time da Baixada visita o Palmeiras, na Arena Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Santos Gabigol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53